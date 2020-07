Kwalificatie F1 Grand Prix van Hongarije – Starttijd, waar te zien, welke zender en meer

De eerste twee Grands Prix van het Formule 1-seizoen 2020 maakten enkele zaken goed duidelijk. Zo heeft Mercedes nog altijd de overhand, getuige de overwinningen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Max Verstappen lijkt in zijn Red Bull RB16 de enige coureur te zijn die het hen lastig kan maken. Ferrari komt er voorlopig totaal niet aan te pas terwijl McLaren, Renault en Racing Point er in de middenmoot een enerverende strijd van maken. Op de bochtige Hungaroring is de kwalificatie van groot belang, aangezien inhalen nagenoeg onmogelijk is.

Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije?

Datum: Zaterdag 18 juli 2020

Start: 15.00 uur onze tijd

De kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije staat gepland voor zaterdagmiddag 18 juli 2020. De sessie waarmee de startopstelling bepaald wordt begint om 15.00 uur. Vorig jaar pakte Max Verstappen op de Hungaroring de eerste pole-position uit zijn carrière. De Red Bull-coureur bleef Valtteri Bottas in diens Mercedes 0,018 seconden voor. Lewis Hamilton en Charles Leclerc claimden de tweede startrij.

In 2020 zijn de pole-positions naar de mannen van Mercedes gegaan. Valtteri Bottas claimde voor de seizoensopener de beste startpositie. Teamgenoot Lewis Hamilton was in de natte kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken het snelste. In beide gevallen ging de overwinning ook naar de polesitter.

Waar kan ik de kwalificatie kijken?

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 14.15 uur onze tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 58 voor Ziggo-klanten, kanaal 46 voor KPN en Telfort

Start uitzending: 14.45 uur tijd

In Nederland is de Formule 1-kwalificatie op televisie via twee kanalen te zien: Ziggo Sport en RTL Deutschland. Klanten van Ziggo kunnen terecht op kanaal 14 voor een live-uitzending van de gehele tijdtraining. Voor abonnees met de betaalmodule Ziggo Sport Totaal staat de speciale ‘Racing’-zender ter beschikking. Deze betaalde sportzenders zijn ook verkrijgbaar voor niet-Ziggo-klanten. Je kunt Ziggo Sport Totaal afsluiten voor 14,99 euro per maand en kunt op die manier live Formule 1 kijken. De kwalificatie wordt voorafgegaan door een voorbeschouwing vanuit de studio. Presentator Rob Kamphues en voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos kijken vooruit naar de sessie en bespreken de belangrijkste momenten na afloop.

Een andere mogelijkheid om de Formule 1-kwalificatie te kijken is RTL Deutschland. De Duitse zender brengt eveneens live verslag uit van de sessie. De uitzending begint om 14.45 uur Nederlandse tijd en eindigt om 16.10 uur. Ziggo-klanten vinden RTL Deutschland op kanaal 58, klanten van KPN, Telfort en XS4ALL kunnen terecht op kanaal 46. Gebruikers van Tele2 vinden de zender op kanaal 223, met T-Mobile Thuis kijk je RTL Deutschland op kanaal 397.

Kan ik de kwalificatie streamen?

Een alternatief voor de tv-uitzending is het streamen van de kwalificatietraining voor de Grand Prix van Hongarije. Ook op dit vlak zijn er enkele opties. Zo biedt de Formule 1-organisatie het officiële F1 TV Pro aan. De kosten voor een abonnement bedragen 64,99 euro per jaar. Ziggo-klanten met een Sport Totaal-pakket hebben gratis toegang tot dit platform. Via F1TV Pro kijk je live naar alle Formule 1-sessies maar ook de trainingen, kwalificaties en races van bijvoorbeeld de Formule 2 en de Formule 3 zijn te volgen. Naast de live-beelden vind je er ook livetiming, kan je luisteren naar de boordradio’s en kan je via een onboardcamera meerijden met alle coureurs. Je kunt bovendien kiezen voor diverse commentatoren, waaronder Olav Mol maar ook diverse buitenlandse verslaggevers.

Een tweede mogelijkheid is de streamingsdienst van Ziggo Sport, genaamd Ziggo Sport Go. Deze dienst is voor iedereen beschikbaar en geeft je toegang tot de zes sportkanalen van de aanbieder. De kosten voor het abonnement bedragen 9,95 euro per maand. Hiermee kan je in heel Europa live de Formule 1-trainingen, kwalificatie en race bekijken op je smartphone, tablet en laptop of pc.

Waar vind ik een liveblog van de Formule 1-kwalificatie?

Ben je niet in staat om de kwalificatie live te kijken via de televisie of een streamingsdienst? Dan biedt GPUpdate.net een alternatief: het liveblog van de kwalificatie. Middels dit liveblog word je volledig op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen op en rond het circuit, de tijden die op de klokken gezet worden en uiteraard de prestaties van Max Verstappen. Ook de eerste reacties van de coureurs en de leukste posts op social media komen voorbij. Het liveblog wordt rond 14.45 uur opgestart en is te vinden op de homepage via de opvallende oranje balk bovenaan het scherm.

Wanneer kan ik de hoogtepunten kijken?

De hoogtepunten van de Formule 1-kwalificatie in Hongarije worden na afloop beschikbaar gesteld op het officiële YouTube-kanaal van de F1-organisatie. Zij brengen een videoclip van vijf tot tien minuten met daarin de hoogtepunten, incidenten en meest opvallende momenten. Ook wordt de volledige uitslag besproken. Op het YouTube-kanaal vind je verder onder meer een onboardronde van de pole-position en reacties van de hoofdrolspelers.