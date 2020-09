Renault ziet spirit van 'Ford v Ferrari' bij nieuwe CEO

Het Amerikaanse Ford was in de jaren 60 bijzonder ambitieus en wilde in de 24 uur van Le Mans het grote Ferrari verslaan. Het verhaal werd onlangs verfilmd in Le Mans '66 of Ford vs. Ferrari, de film met Matt Damon en Christian Bale.

De Meo staat sinds juli aan het roer van het Franse Renault en heeft een even ambitieuze visie als Ford destijds, zo denkt teambaas Abiteboul. De Meo besloot om het Renault-team vanaf 2021 om te dopen tot Alpine, het kleine sportwagenmerk van Renault, en heeft ook ambities in de 24 uur van Le Mans. Volgens Abiteboul is die visie een grote boost voor het merk. "Het is enorm", vertelde Abiteboul in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Zelfs als hij zich niet met de dagelijkse zaken gaat bemoeien is het voor mij een game changer om te weten dat ik iemand heb die verwacht dat het team presteert, maar die er ook is om te helpen."

"Hij heeft een goede kennis van de sport en van de mensen. Dat betekent dat hij ook de moeilijkheid en competitiviteit van de sport. Als ik een vergelijking mag maken, is het met de film Ford vs. Ferrari. Hij benadert dit niet alleen als een business, maar ook met de emotie en de vastberadenheid die Ford had toen ze beslisten dat ze Ferrari wilden verslaan."

Renault doet het dit jaar een stuk beter. Het staat weliswaar pas zesde, maar kan qua tempo de strijd aangaan met McLaren, Racing Point en Ferrari. Abiteboul is echter nog niet tevreden met de behaalde resultaten. "Dit is een sport waarin alleen de rondetijd en de stand in het kampioenschap tellen. Maar er zijn wel tekenen van progressie, dat is goed. Dat hadden we enkele jaren geleden ook en die progressie stopte toen door wat wellicht een verkeerd aerodynamisch concept was. We hebben toen de beslissing genomen om voor een vrij afwijkend aerodynamisch concept te gaan, wat altijd een risico is, maar we zien dat het werkt. We hebben goede upgrades gehad deze winter en bij de start van het seizoen en er komt nog wat meer aan."

Wat we zien is een team dat beter samen werkt en we hebben een beter begrip van de auto. Maar de realiteit is dat ik denk dat we nog altijd niet in staat zijn om het volle potentieel van de wagen het team te benutten. We zijn er niet in geslaagd om het aantal punten te scoren dat we moesten scoren en daarom staan we niet waar we willen staan. Ik wil me dus eerder op het negatieve focussen in een startveld dat zo competitief is."

