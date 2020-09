Wat verkoop fabriek betekent voor toekomst van F1-team McLaren

Eerder dit jaar werd McLaren hard geraakt door het coronavirus. Binnen de onderneming, die zowel het F1-team als de productie van straatauto’s omvat, werd 1200 man ontslagen, werden velen met verlof gestuurd en moest er bovendien een lening van 150 miljoen pond aangevraagd worden bij de nationale bank van Bahrein. Toen de autofabriek weer opgestart kon worden, waren de financiële problemen voorlopig verleden tijd. Toch ontstonden er geruchten over hardnekkige problemen toen McLaren recent aankondigde dat het McLaren Technology Centre, de iconische fabriek waar de F1-auto’s en straatbolides worden geproduceerd, in de verkoop wordt gezet.

Dat is niet het geval. De verkoop van het MTC is een van de eerste wapenfeiten van nieuwe McLaren Group-voorzitter Paul Walsh, die begin maart bij het bedrijf kwam. Daardoor moest hij zich in eerste instantie bezighouden met zaken voor de korte termijn, veelal naar aanleiding van het coronavirus, maar nu gaat de focus naar de lange termijn. Een van de eerste conclusies van Walsh was dat het voor een bedrijf als McLaren uitzonderlijk is om vastgoed in bezit te hebben, omdat het nuttiger is om dat kapitaal vrij te houden om te kunnen investeren.

“Waarom zouden we al dit geld in vastgoed hebben zitten? We zijn geen vastgoedbedrijf”, zegt McLaren Racing CEO Zak Brown erover. “We zijn een raceteam en een autofabrikant. En dat is het begin van de tocht om de balans [van McLaren] op te schonen. Ik denk dat de meerderheid van de bedrijven op deze wereld niet de eigenaar zijn van het vastgoed waar ze in zitten. Er zit, zoals je je voor kan stellen, veel geld vast in dat gebouw en het is geen efficiënt gebruik van de middelen als je in je bedrijf wil investeren.”

“Dus uiteindelijk verkopen we het aan iemand. We gaan het daarna voor een extreem lange termijn huren en dan gebruiken we dat geld om in ons bedrijf te investeren, zodat we het bedrijf kunnen laten groeien. Het is dus een vrij normale vorm van financiële herstructurering. We hebben nu flink wat schulden en nu begint Paul een richting uit te zetten en besluiten te nemen die ons een sterkere balans geven en waarmee we in de juiste dingen investeren, om uiteindelijk ons bedrijf te laten groeien en financieel veel sterker te zijn. Paul heeft wat dat betreft een uitstekende staat van dienst, dus we kijken ernaar uit.”

De financiële problemen van het begin van de coronacrisis lijken opgelost bij McLaren en Brown verwacht dat verkoop van de fabriek de situatie nog rooskleuriger gaat maken. “Dit gaat ons bedrijf naar het volgende niveau helpen”, zei hij daarover. Het F1-team is grotendeels gespaard gebleven in de malaise en bovendien staat het team derde in het kampioenschap voor constructeurs. Samen met de positiviteit over de kansen onder de nieuwe reglementen van 2022 zorgen ervoor dat er eigenlijk geen alarmbellen rinkelen. “We hebben een goed vijfjarenplan voor het volgende tijdperk van de F1”, zei Brown. “Ik weet dat we de bronnen, de mensen en de steun hebben om ons te geven wat we nodig hebben om terug te keren aan het front.”

Met medewerking van Jonathan Noble