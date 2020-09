Tost: Gasly doet weinig onder voor Verstappen en Leclerc

Na een lastig halfjaar bij Red Bull Racing in 2019 heeft Pierre Gasly zijn goede vorm weer teruggevonden bij Toro Rosso, dat sinds begin 2020 AlphaTauri heet. De Fransman presteert dit jaar ijzersterk en heeft inmiddels al een mooie beloning gekregen in de vorm van zijn eerste Grand Prix-overwinning. Die pakte hij bij de Italiaanse Grand Prix, waar hij optimaal profiteerde van een spectaculair wedstrijdverloop. Gasly’s zege leverde meteen weer geruchten op dat hij misschien wel op de nominatie staat voor een terugkeer naar Red Bull Racing.

Die geruchten werden ontkracht, maar de ster van Gasly lijkt rijzende. Zeker intern bij AlphaTauri is er veel lof over zijn kwaliteiten, ook bij teambaas Tost. “Hij heeft de potentie om kampioen te worden”, vertelt de Oostenrijker bij Sport1. In het verleden was Gasly al kampioen in de GP2 Series en de Formule Renault Eurocup, terwijl hij in de Super Formula en sinds kort dus ook in de F1 al races heeft gewonnen. “Ik verwacht dan ook dat Pierre - als hij zich zo blijft doorontwikkelen - tot de grote sterren van de toekomst behoort”, zegt Tost, die daaraan toevoegt dat hij Max Verstappen en Charles Leclerc als toekomstige wereldkampioenen ziet. “Maar Pierre zit daar niet ver vandaan.”

Ruim twee weken geleden vierde Gasly dus het grootste succes uit zijn nog redelijk jonge F1-carrière met de zege op Monza. Het weekend daarna moest hij meteen aan de bak op Mugello, waar hij al in Q1 werd uitgeschakeld en zijn race al na twee bochten zag eindigen. Tijd om te genieten van zijn overwinning had hij door het drukke schema niet, maar inmiddels heeft hij wat langer stil kunnen staan bij zijn triomf. “Ik had nu eindelijk wat tijd om te genieten van wat er gebeurd is, aangezien we snel van Monza naar Mugello gingen”, zei Gasly. “Het was een geweldig moment, dat met dank aan het harde werk van iedereen tot stand is gekomen. Ik denk dat het iedereen een enorme boost gegeven heeft.”