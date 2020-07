Renault op zoek noodoplossing na tweede falende radiator

Het Renault F1 Team heeft in de eerste twee Grands Prix twee auto’s zien uitvallen met hetzelfde probleem. Daniel Ricciardo moest de strijd staken tijdens de Oostenrijkse GP nadat een lasfout voor een lek in de radiator zorgde, waardoor de auto oververhit raakte. Na die race werden de overige exemplaren teruggestuurd naar de fabriek in Groot-Brittannië voor een controle, waarna ze terug werden gestuurd naar de Red Bull Ring. Tijdens de Stiermarkse GP van afgelopen weekend werd Esteban Ocon echter getroffen door een identiek probleem, waarna hij naar de pits werd geroepen en uitviel.

Het probleem waar Renault mee zit, is dat het schema met back-to-back races het team niet genoeg tijd geeft om een vervangend onderdeel te ontwikkelen, waardoor ze moeten werken met wat ze hebben. “Het is extreem frustrerend en extreem teleurstellend”, vertelt CEO Marcin Budkowski aan Motorsport.com. “Het is een onderdeel dat wij krijgen van een leverancier. Om in detail te treden: het is een lasnaad op de radiator. We hebben alle lasnaden geïnspecteerd, maar geen problemen gevonden. En toch hadden we twee keer exact hetzelfde probleem.”

Budkowski benadrukt dat Renault tijdens de wintertests zonder problemen hetzelfde type radiatoren heeft gebruikt, waardoor hij niet uitsluit dat de kerbstones van de Red Bull Ring een rol speelden in het probleem. “Er is iets wat wij niet begrijpen, of wat wij niet kunnen zien. Dus we gaan striktere maatregelen nemen voor de volgende race, maar we zijn extreem teleurgesteld dat we twee keer hetzelfde probleem hebben gehad en daarmee met beide coureurs een kans op punten hebben verloren. We gaan er dus nog een keer heel nauwkeurig naar kijken. De radiatoren zijn weer op weg naar Enstone om gecontroleerd te worden.”

Deze keer gaat Renault ook aanpassingen doorvoeren aan de radiatoren. Daartoe wordt het team gedwongen omdat er geen tijd is om nieuwe exemplaren te produceren. “We moeten wat materiaal toevoegen en proberen de lasnaad te versterken, waardoor die minder gevoelig wordt voor scheuren of lekken”, legt Budkowski uit. “Het wordt dus niet mooi, maar hopelijk wordt het goed genoeg voor één race. Voor de toekomst kijken we naar iets wat robuuster is.”

Met medewerking van Adam Cooper