‘Pijnlijke seizoensstart Red Bull maar Verstappen maakt nog kans’

Verstappen heeft niet de seizoensstart achter de rug, waar hij en Red Bull vooraf op hadden gehoopt. Verre van zelfs. De Nederlander viel vorige week uit in de seizoensopener in Oostenrijk en werd zondag achter de Mercedes-rijders derde in het tweede treffen op de Red Bull Ring. Zodoende staat hij na twee races op slechts 15 punten, wat een schamele zesde stek in de tussenstand betekent. Dat terwijl het doel vooraf helder was: meevechten voor de overwinningen én de wereldtitel.

Zowel in de kwalificatie als in de race heeft Red Bull momenteel niet de snelheid om Mercedes te kunnen bedreigen. “Wat mij opviel na de race was dat Max in een minuut tijd wel vijf keer ‘we zijn te langzaam’ zei”, blikt Doornbos tegenover Motorsport.com terug op de Grand Prix van Stiermarken, zoals de tweede Oostenrijkse race was genoemd. “Daarnaast hebben ze een tweede rijder die niet de rugdekking kan bieden die je graag zou willen als je het Mercedes lastig wil maken”, ziet de oud-coureur van Red Bull nog een tweede makke. “Albon kwam aan het einde van de race aardig op gang, maar had het aan het begin erg zwaar.” Er moet volgens Doornbos dus nog wel wat gebeuren, voordat Alexander Albon in de races van strategische waarde kan zijn voor het team én de winstkansen van Verstappen.

De hoop was dat Red Bull dit jaar een auto zou hebben waarmee Verstappen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas tot wanhoop kon drijven. “Dat Mercedes in het eerste weekend op zaterdag een halve seconde sneller was, dat doet gewoon pijn. Zowel bij Red Bull als bij motorleverancier Honda”, stelt Doornbos. “Ondanks dat Mercedes al jaren de dominante motor heeft, zijn ze er toch weer in geslaagd om meer performance te vinden. Dat betekent dat Red Bull het op zaterdag wel kan vergeten en ze zich vooral op de zondag moeten focussen. En je zag dat ze dit de afgelopen twee weekenden ook al deden. Ze reden in de vrije trainingen met meer brandstof om echt een goede auto te hebben voor de race.”

Omdat de regen op zaterdag met bakken tegelijk naar beneden kwam, leek het er lange tijd op dat de kwalificatie naar zondagochtend zou worden verplaatst. Na iets meer dan een half uur wachten, werden de omstandigheden echter iets beter. De racedirectie zag daarmee haar kans schoon om de kwalificatie alsnog van start te laten gaan, zij het op een zeer natte baan. “Je hoopt dan dat Max in de regen het verschil kan maken”, aldus Doornbos. “De Red Bull-auto had in Q2, toen er iets minder water op de baan lag, een goede aerodynamische balans en Max kon toen inderdaad met zijn talent het verschil maken door de snelste tijd te rijden. Maar in Q3 stond er veel meer water en zag je hoe de auto eigenlijk onbestuurbaar was. Wat dat betreft was P2 nog een wereldresultaat.”

'Te weinig grip en power'

De tweede startplek gaf de burger moed voor de race. Red Bull had er immers alles aan gedaan om de wagen optimaal af te stellen voor de wedstrijd. “Maar na een paar ronden werd eigenlijk al wel duidelijk dat ze ook dan geen vuist kunnen maken, ondanks dat Max alle tools gebruikte die hij in de auto tot zijn beschikking had”, constateert Doornbos. “Strategisch was het misschien ook niet de beste keuze om zo vroeg in de wedstrijd op Bottas te reageren. Door die vroege pitstop had Max aan het einde van de race geen banden meer over. Maar de auto heeft ook gewoon te weinig grip en te weinig power. Dat is de pijnlijke conclusie die na twee weekenden op Red Bull Ring getrokken moet worden.”

En dus komt het er net als voorgaande jaren op aan dat het team uit Milton Keynes gedurende het seizoen stappen moet maken om het gat te dichten. “Ze staan erom bekend dat ze dat kunnen. Al gaat het wel erg lastig worden om nog voor het kampioenschap te vechten. 28 punten achterstand is gewoon killing.” Killing, maar het is volgens Doornbos te vroeg om te roepen dat het helemaal gedaan is met de titelkansen van Verstappen, zelfs in een jaar waarin het seizoen mogelijk maar zestien races bevat. “Er worden in de Formule 1 nog wel eens wonderen verricht. Zowel op de baan door de coureurs als in de fabrieken”, weet Doornbos, die daarmee wel meteen aangeeft dat er iets bijzonders moet gebeuren voordat Verstappen zich tot jongste Formule 1-kampioen aller tijden kan kronen.

“Ik denk dat het lastig wordt voor Honda om het gat op motorisch vlak te dichten, omdat ze de ontwikkeling hebben bevroren. Dus de echt grote updates voor de krachtbron komen pas volgend jaar. Maar met het chassis kunnen ze nog wel wat winnen", analyseert Doornbos. "Als je kijkt naar hoe instabiel de auto in Bocht 7 was… Dat is een high downforce bocht, waarin een coureur als Max in 2019 nog het verschil kon maken. Hij ging daar vorig jaar met minimale lift doorheen. Nu zag je hem daar toch wat vertrouwen verliezen door de hoeveelheid overstuur die de auto kreeg bij het insturen. Maar dat is aerodynamica. Daar kunnen ze nog wel aan sleutelen. Dus ik sluit niet uit dat hij nog wel een mooi seizoen gaat krijgen. Maar wat het team eerder riep over dat ze er na vier of vijf jaar klaar voor waren om het gevecht aan te gaan met Mercedes… In dat opzicht zijn de eerste twee races wel confronterend geweest.”

Volgens Doornbos mag de Formule 1 zich nog gelukkig prijzen dat er een coureur genaamd Max Verstappen meerijdt. “De Formule 1 zou zonder Max in een lastig parket hebben gezeten, want dan zou Mercedes zondag het hele veld hebben opgerold. In de eerste race kon Max de eerste tien ronden wel een vuist maken, zodanig zelfs dat Mercedes besloot om ‘full power’ te gaan en alles te geven wat ze hadden. Nadat Max was uitgevallen, kregen beide rijders de boodschap om het motorvermogen terug te schroeven. Dat geeft nog maar eens aan dat Max hun focus heeft. Hij stijgt boven zijn materiaal uit. En dat houdt in dat de bal nu bij Red Bull Racing ligt om hem betere en snellere auto te geven.”

Hongarije

Komend weekend is alweer de derde race van het seizoen: de Grand Prix van Hongarije. “Op zich is de Hungaroring een goed circuit voor Red Bull. Dat Mercedes het de afgelopen twee races zo goed heeft gedaan op een baan waar ze het normaal gesproken lastig hebben, geeft echter wel te denken. Aan de andere kant: dit is de Formule 1. Het tij kan snel keren. En we hebben gezien dat de betrouwbaarheid nog een dingetje is bij Mercedes. Bovendien wordt het misschien wel heel warm in Hongarije”, wijst Doornbos op het feit dat Red Bull altijd goed gedijt bij hoge temperaturen en Mercedes in zo’n situatie juist vaak minder presteert.

Kansloos voor de zege is Verstappen dus allerminst. “En Max is ook niet kansloos voor de titel”, benadrukt Doornbos. “Er kan nog van alles gebeuren. Voor hetzelfde geldt valt er een keer een Mercedes uit en pakt hij de volle 25 punten. Alleen heeft hij niet de seizoensstart achter de rug waar het team tijdens de wintermaanden zo op had ingezet. Ze riepen eerder dit jaar dat ze er klaar voor waren en er nog nooit zo goed voor hadden gestaan. Ja, ze hebben goed werk geleverd, maar Mercedes lijkt net een tandje beter zijn huiswerk te hebben gedaan. Dat is gewoon hoe het is.”