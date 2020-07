Mercedes en Bottas bereiken akkoord over 2021

Een definitieve verbintenis moet nog ondertekend worden, maar het team en Bottas zelf zijn al akkoord gegaan met de voorwaarden voor volgend seizoen. Die verlenging was geen verrassing, Daimler CEO Ola Kallenius liet vorige week al doorschemeren dat Mercedes vast zou houden aan "onze twee jongens”.

Bottas kent een uitstekende start van het seizoen. Hij won begin deze maand op de Red Bull Ring de Grand Prix van Oostenrijk en werd zondag op hetzelfde circuit tweede in de Grand Prix van Stiermarken. In het algemeen klassement gaat hij voorlopig aan de leiding met 43 punten, zes punten meer dan teamgenoot Lewis Hamilton. Ook de Engelsman heeft zijn aflopende contract bij Mercedes nog niet verlengd, maar naar verwachting zal ook hij bijtekenen.

Een vroege verlenging van zijn contract is precies waar Bottas op had gehoopt. Eerder dit jaar had hij al aangegeven dat het uitblijven van een nieuwe verbintenis in voorgaande seizoenen onnodig voor afleiding en druk zorgde. “Zoals we eerder gezien hebben, als het zich voort blijft slepen dan is dat geen voordeel. Daar kunnen we van leren.”

Bottas gaat volgend jaar zijn vijfde seizoen in als Mercedes-coureur. Na vijf jaar Williams verving hij in 2017 Nico Rosberg, die eind 2016 opeens besloot zijn helm aan de wilgen te hangen. In zijn eerste seizoen werd de Fin uit Nastola derde in het kampioenschap. Vervolgens was er een tegenvallende vijfde stek in 2018 en een tweede plaats in 2019.

Met het verlengen van het contract van Bottas heeft Mercedes definitief de deur dichtgegooid voor Sebastian Vettel, voor zover die deur al niet dicht was. Voor de Duitser, die aan het einde van het jaar moet vertrekken bij Ferrari, wordt het steeds lastiger een stoeltje te vinden. Mercedes zal zeker vast willen houden aan Hamilton, en Renault en McLaren zijn met Fernando Alonso en Daniel Ricciardo andere wegen ingeslagen. Mogelijk moet Vettel hopen op Red Bull of Racing Point. Die twee teams hebben weliswaar aangegeven met de huidige bezetting door te willen gaan, maar dat zou natuurlijk nog kunnen veranderen.

Met medewerking van Roberto Chinchero