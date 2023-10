Red Bull-monteur over werken met Newey: "Schetst constant in garage"

"Als je in de garage werkt en druk bent, kun je je ergeren aan mensen die in de weg lopen", begint Calum Nicholas, Senior Power Unit Assembly Technician bij Red Bull Racing, zijn verhaal. "Zeker als het mensen zijn die niet werken, zoals gasten. Het kan best irritant zijn wanneer je in de weg lopen terwijl je aan het werk bent. Maar als het Adrian [Newey] is... Je weet wat hij aan het doen is, je weet dat hij er is. Hij werkt en je weet dat hij er is."

Volgens Nicholas is er dan een kans dat Newey hard bezig is om met verbeteringen voor de Formule 1-bolide van het Oostenrijkse team te komen. Als de topontwerper in de weg loopt, wordt daarom ook vaak 'het is prima, Adrian' gezegd, laat de monteur weten. "Hij staat er dan te schetsen terwijl jij je werk probeert te doen." Gevraagd hoe vaak dat gebeurt, antwoordt Nicholas: "Continu. Hij schrijft voortdurend aantekeningen, is continu aan het schetsen en aan het nadenken over zaken. Dat is wat hij de hele dag doet. Je probeert dan wat te doen en Adrian staat dan misschien in de weg. Je probeert dan om hem heen te werken, maar uiteindelijk zal hij zeggen: 'O, sorry Calum.' Ik zeg dan: 'Nee, nee, ga gewoon door! Jij gaat een grotere impact hebben op het laten winnen van deze auto dan ik, dus doe vooral wat je moet doen.'"

Newey is inmiddels een van de succesvolste F1-ontwerpers. Van zijn hand kwamen Formule 1-auto's waarmee in totaal twaalf constructeurstitels en dertien coureurstitels zijn gewonnen. De meeste successen kwamen bij Red Bull, waar hij van 2010 tot en met 2013 Sebastian Vettel zag domineren in zijn ontworpen bolides om vervolgens sinds 2021 te zien hoe Max Verstappen steeds de coureurstitel opeiste.

Zelf ziet Newey ook in dat het seizoen 2023 boven de rest van die titels uitsteekt, gezien de dominantie van de RB19. Van de tot nu toe zeventien verreden races zijn er zestien door Red Bull gewonnen. De enige niet-Red Bull-zege staat op naam van Ferrari-coureur Carlos Sainz, die de Grand Prix van Singapore won. "Dit is zeker het grootste succes dat ik ooit heb meegemaakt", oordeelde Newey onlangs. "Ik heb het geluk gehad om betrokken te zijn bij auto's die in het verleden dominant waren, maar die hadden niet de constantheid."