FIA kijkt opnieuw naar overstekende Hamilton tijdens F1-race Qatar

Na het contact met Mercedes-teamgenoot George Russell eindigde Lewis Hamilton kort na de start in het grind naast de eerste bocht van het Losail International Circuit. De Brit stapte vervolgens uit en stak vlak voordat het veld door de eerste bocht kwam de baan over, iets wat volgens de regels niet is toegestaan. De stewards gaven Hamilton daarom een reprimande en een boete van 50.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk. Een week later heeft de FIA echter aangekondigd dat het opnieuw naar de zaak wil kijken, omdat het incident mogelijk ernstiger was dan aanvankelijk werd aangenomen.

Naar verluidt opent de FIA het nieuwe onderzoek niet om Hamilton een zwaardere straf te geven, maar om te oordelen of straffen voor het oversteken van het circuit tijdens een race in de toekomst zwaarder bestraft moet worden. Zodoende wil men dus niet alleen onder de loep nemen wat Hamilton deed, maar dient het onderzoek vooral ook voor het scheppen van een precedent. "De FIA kijkt opnieuw naar het incident waarbij Lewis Hamilton het circuit tijdens race-actie overstak in Qatar", zegt een woordvoerder van de FIA. "De FIA merkt op dat Lewis zijn excuses aanbood tijdens het verhoor bij de stewards en erkende dat het oversteken een serieuze veiligheidsovertreding was. Gezien zijn status als rolmodel maakt de FIA zich echter zorgen over de indruk die zijn acties mogelijk hebben achtergelaten bij jongere coureurs."

Het besluit van de FIA om opnieuw op het incident uit Qatar te duiken, volgt na een serieus incident tijdens de finale van het WK karting in het Italiaanse Franciacorta. De Britse karter Joe Turney duwde daar zijn kart na een incident terug op de baan om weer verder te racen. Hij werd daarbij geraakt door een andere deelnemer en liep blessures aan zijn benen op.

Hoewel dus verwacht wordt dat Hamilton geen zwaardere straf ontvangt na het nieuwe onderzoek, moet de uitkomst ervan hoogstwaarschijnlijk een duidelijkere richtlijn geven voor toekomstige straffen voor dergelijke vergrijpen. De stewards in Qatar vonden de waarschuwing en boete voor Hamilton zwaar genoeg na zijn excuses in de bijeenkomst, waarbij ze aangaven dat deze straffen voldoende afschrikwekkend zouden zijn om een herhaling te voorkomen.