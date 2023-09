Newey: 2023 grootste succes wat ik heb meegemaakt

Red Bull-ontwerper Adrian Newey is een zeer gerenommeerde ontwerper binnen de Formule 1. In zijn imponerende carrière heeft de Britse ontwerper al twaalf constructeurs- en dertien coureurstitels mogen vieren. Coureurs als Nigel Mansell, Alain Prost en Sebastian Vettel hebben in creaties van de Engelsman hun successen mogen vieren. Een toevoeging van een veertiende kampioenschap voor coureurs kan ook bijna niet meer misgaan. Max Verstappen gaat naar alle waarschijnlijkheid in Qatar dat feestje vieren. Dat het zo vroeg in het seizoen al gaat lukken, laat zien hoe dominant de RB19 is.

In de podcast F1: Beyond the Grid kan Newey niet anders dan concluderen dat het 2023-seizoen verreweg de meest succesvolle van zijn carrière is, ondanks dat hij al heel wat grote successen wist te boeken. "Dit is zeker het grootste succes dat ik ooit heb meegemaakt", vertelt de Britse ontwerper. "Ik heb het geluk gehad om betrokken te zijn bij auto's die in het verleden dominant waren, maar die hadden niet de constantheid."

Dat de Red Bull dit jaar zo constant is, blijkt wel uit de cijfers. Pas tijdens de Grand Prix van Japan viel de eerste wagen uit en dat was niet eens aan technisch malheur te danken. Volgens de 64-jarige Newey is dat een niet te onderschatten prestatie. "Mensen denken nu dat het gegarandeerd is dat alles soepel verloopt, maar in werkelijkheid kan er zoveel misgaan tijdens een race. Het is altijd het doel om beide auto's te laten finishen en dan ook nog bij voorkeur vooraan."

Red Bull Racing heeft dat doel dit jaar vaak behaald. Verstappen en teamgenoot Sergio Perez hebben vijftien van de zestien verreden Grands Prix gewonnen - alleen die van Singapore liepen ze mis - en ook voor de resterende zes races zijn zij de favoriet. De dominantie werd in Japan bezegeld met de zesde constructeurstitel, waar Newey bij alle kampioenschappen de auto ontworpen heeft. De man uit Colchester benadrukt dat het winnen van races niet zomaar lukt en dat de fans het niet als vanzelfsprekend moeten zien dat de Red Bulls week in week uit de besten zijn. "Er kan zoveel misgaan. Betrouwbaarheidsproblemen, ongelukken, strategie en natuurlijk de performance. Dat we dit doen is een eerbetoon aan iedereen", besluit de Red Bull-topman.