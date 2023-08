Waar en wanneer kan Max Verstappen F1-wereldkampioen 2023 worden?

Max Verstappen was amper op fouten te betrappen in de eerste seizoenshelft. Het is dan ook niet voor niks dat hij tien van de eerste twaalf races won en zo een gapend gat van 125 punten naar de concurrentie sloeg. Toen moest de zomerstop überhaupt nog beginnen. Door die grote voorsprong is het eerder de vraag wanneer en niet of Verstappen zijn derde wereldtitel in de wacht sleept. Dat is met nog tien races te gaan een vraag die met veel variabelen moeilijk te beantwoorden is, al kan er wel al gekeken worden naar de realistische mogelijkheden voor de Nederlander.

Voor de start van de Grand Prix van Nederland zijn er nog tien races te gaan, waarvan drie sprintweekenden (Qatar, Verenigde Staten en Brazilië). Dat betekent dat er vanaf de race in Nederland nog maximaal 284 punten te verdienen zijn, inclusief de bonuspunten voor de snelste raceronde en de acht punten die er voor de zege in de sprintrace wachten. Kortom, Verstappen zou dan een voorsprong van 284 punten moeten hebben, wat onmogelijk is. Ook in Monza (258 punten resterend) en Singapore (232 punten resterend) maakt Verstappen geen enkele kans om zijn derde F1-titel op rij veilig te stellen.

Ervan uitgaande dat Verstappen alle races maximaliseert en dus 26 punten pakt, zou Japan in theorie de eerste kans zijn voor de 25-jarige Red Bull-coureur. Die kans is echter relatief klein, aangezien de concurrentie niet stil zal staan en Verstappen na de Grand Prix van Japan op Suzuka een voorsprong van 172 punten moet hebben. Als Verstappen maximaliseert, staat hij na de race in Japan op 418 punten. Als teamgenoot Sergio Perez de schade beperkt en steeds tweede wordt, loopt Verstappen acht punten per race uit. Dan bedraagt de voorsprong van Verstappen 157 punten na de GP van Japan. In dat geval moet Verstappen dus hopen dat de naaste concurrentie, ook Lewis Hamilton en Fernando Alonso, de nodige steken laten vallen in die vier races - en dat hij zelf geen problemen kent.

Qatar of Verenigde Staten

Japan is dus de eerste echte mogelijkheid, al zijn de kansen een stuk groter in Qatar. Het land organiseerde in 2021 uit noodzaak door de coronapandemie de eerste F1-race en staat nu voor zeker tien jaar op de F1-kalender. Dat land zou dus bij de tweede editie al een coureur tot wereldkampioen gekroond zien worden. Tevens is het Losail International Circuit toneel van de vierde sprintrace van het seizoen. Daardoor staan er maximaal 34 punten op het spel. Dat biedt Verstappen ook veel grotere kansen om daar zijn derde titel veilig te stellen, aangezien er na die race nog maar 138 punten resteren. Dat is het aantal punten dat hij als voorsprong moet hebben, wat met een perfecte reeks tot en met Qatar ook het geval zal zijn. Perez kan dan definitief zijn titelhopen voor dit seizoen opgeven. Maar: als Perez die race wint en Verstappen uitvalt, staat laatstgenoemde op 132 punten voorsprong.

In dat geval zou de titelstrijd zich verplaatsen naar de Verenigde Staten, waar op het Circuit of the Americas net als in Qatar een sprintweekend plaatsvindt. Daar zijn dus opnieuw 34 punten te verdelen, al moet het dan wel erg gek lopen wil Verstappen zich dan nog niet tot kampioen hebben gekroond. Na dit raceweekend zijn er namelijk nog 112 punten te gaan, terwijl hij in het scenario van een uitvalbeurt in Qatar - en de zege voor Perez - 132 punten voorsprong heeft. Dan zou Perez dus meer dan twintig punten moeten inlopen op de Nederlander, die over het algemeen goed gaat op COTA - races die hij de afgelopen twee jaar won.

Waar Verstappen een haast perfecte eerste seizoenshelft kende, zouden betrouwbaarheidsproblemen, crashes of andere tegenslagen ervoor kunnen zorgen dat de titelstrijd pas in Mexico beslist wordt. Na die race zijn er nog 78 punten te verdelen, aangezien er in Brazilië een sprintweekend georganiseerd wordt, waarna Las Vegas (52 punten resterend) en Abu Dhabi (26 punten resterend) aangedaan worden. Wil in een van deze laatste vier races het uitreiken van de kampioensbokaal pas plaatsvinden, moet het wel een zeer bijzondere tweede seizoenshelft worden.

