Waarom Norris zo hard was voor zichzelf in F1-weekend Qatar

Lando Norris kwam zowel in de sprintrace als de Grand Prix van Qatar als nummer drie over de streep. Op papier dus een prima weekend voor de Brit, maar hij was allesbehalve tevreden. Hij stelde op de boordradio dat hij 'soms zo shit is' omdat hij in de kwalificatie twee rondetijden geschrapt zag worden vanwege track limits. Daardoor schoof hij van de tweede naar de tiende startplaats op zondag. Ook in de sprint shootout maakte Norris een fout op weg naar een goede rondetijd. Aan de andere kant veroverde teamgenoot Oscar Piastri de pole voor de sprintrace en won deze vervolgens om zondag voor Norris te eindigen.

"Ik weet niet hoeveel sneller Max [Verstappen] had kunnen zijn in de kwalificatie, maar als ik eerlijk ben tegen mezelf, dan had ik hier voor twee pole-positions en mogelijk twee zeges moeten vechten", legt Norris uit. "Ik weet dat dat niet zomaar iets is om te zeggen, maar als ik het gewoon beter had gedaan en geen fouten had gemaakt... Dat is waarom ik zo gefrustreerd ben. Ik wist wat er op het spel stond, wat we mogelijk hadden kunnen bereiken en dat was [twee] zeges. Ik heb dus het gevoel dat dit voor mij een weekend van gemiste kansen was om het gevecht met Max aan te gaan en ons op zijn minst die kans te geven. Ik ben absoluut nog steeds blij met de derde plaats, maar in mijn achterhoofd weet ik dat ik dit weekend meer had moeten doen."

McLaren had op het Losail International Circuit een goed tempo te pakken en profiteerde zondag optimaal van de crash tussen Mercedes-teamgenoten Lewis Hamilton en George Russell. Zo konden Piastri en Norris nog makkelijker naar voren rijden terwijl Russell geen echte bedreiging vormde voor de McLarens. Nog indrukwekkender misschien was het feit dat Norris van de tiende plaats begon en vervolgens slechts zes seconden achter Verstappen eindigde. "We wisten dat we een geweldig tempo hadden. Misschien niet meteen om voor de zege te strijden, maar wel om op zijn minst vooraan te rijden en het gevecht aan te gaan met Mercedes. Maar zij hebben ons het leven een stuk makkelijker gemaakt", doelt hij op de crash. "Tegen de tijd dat we door bocht 1 reden had ik meteen het gevoel dat we op zijn minst voor het podium konden gaan. Vanaf ronde één lag een podium op het spel en dat was mijn doel. Het tempo was waarschijnlijk beter dan ik had verwacht. Op sommige momenten in de race waren we waarschijnlijk een beetje sneller dan Max, op sommige momenten misschien wat langzamer", aldus Norris, die stelt dat het vanaf de tiende startplek niet veel beter had gekund dan die derde plaats.