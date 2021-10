Red Bull en AlphaTauri in Austin uitgerust met Acura-branding

De wagens van Max Verstappen, Sergio Perez, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda krijgen aankomend weekend in Austin het logo van Acura op de achtervleugel. De Noord-Amerikaanse tak van Honda keert daarmee terug in de Formule 1. In de jaren 80 en 90 was Acura tijdens de races in Noord-Amerika en Canada veelal zichtbaar als sponsor. Zo prijkte het merk op de vizieren van F1-legendes als Ayrton Senna en Alain Prost. Veertien jaar geleden was Acura in Canada voor het laatst te bewonderen in de koningsklasse van de autosport.

Door de relatie van Red Bull met Honda keert het merk aankomend weekend eenmalig terug in de sport. De energiedrankengigant en de motorleverancier zijn bezig aan een afscheidstournee, nu Honda eind dit jaar de sport verlaat. Afgelopen race kleurden de bolides van Red Bull Racing al historisch wit. Het logo van Acura zal te zien zijn op de achtervleugel van beide teams, evenals op de racepakken en vizieren van de vier coureurs.

AlphaTauri AT02 met Acura sponsoring Foto: Red Bull Content Pool

Masashi Yamamoto, Honda F1’s Managing Director, zegt over de nieuwe samenwerking: “Het is zeer speciaal dat Acura onderdeel wordt van onze relatie met Red Bull Racing en AlphaTauri voor de Grand Prix van de Verenigde Staten 2021. Dit is tot op heden een ongelofelijk F1-seizoen geweest en we zijn trots om het Acura-merk toe te voegen aan ons verhaal voor deze iconische F1-race in Amerika.”

Emile Korkor, Assistant Vice President van Acura National Sales, vult aan: “Ik ben al mijn hele leven een enorme Formule 1-fan. Als kind dat in Canada opgroeide zag ik Acura op de helmen van Senna en Prost tijdens de Canadese GP. De racecompetitie is extreem belangrijk voor een performancemerk als Acura. We zijn ontzettend blij met de samenwerking met Red Bull Racing en AlphaTauri voor deze race.”

Dubbelinterview Max Verstappen en Sergio Perez: "Hebben geleerd van Turkije"