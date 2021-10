Zeven jaar moest Red Bull Racing toekijken hoe Mercedes dominant aan de haal ging met alle beschikbare wereldtitels. Dit jaar zijn de kaarten echter anders geschud, want zes races voor het einde van het Formule 1-seizoen 2021 maakt de Oostenrijkse formatie nog altijd goede kans op beide wereldtitels. Daarvoor is het wel in een felle strijd met Mercedes verwikkeld. De toekomst ziet er bovendien ook rooskleurig uit voor Red Bull. Eind vorig jaar werd aangekondigd dat het motorproject van Honda – dat eind 2021 uit de F1 vertrekt – in eigen beheer wordt genomen. Voor de nieuwe motorreglementen, die in 2025 of 2026 hun intrede doen, wil men zelf een krachtbron gaan ontwikkelen.

Die ontwikkelingen zorgen voor een meer dan goede stemming binnen Red Bull. Het leidt bij teambaas Christian Horner zelfs tot de conclusie dat het momentum in de F1 langzaam van Mercedes naar zijn team verschuift. “Ja. Ongeacht de uitkomst van dit jaar zijn we hier iets aan het opbouwen. Het hele team geniet van het feit dat we competitief zijn en zelf de regie nemen over ons lot door zelf motoren te gaan bouwen”, vertelde hij aan The Guardian. “We zijn het enige team in Groot-Brittannië die dat doet en naast Ferrari zijn we het enige F1-team dat motor en chassis onder één dak heeft. Mensen zullen blijven zeggen dat we slechts een energiedrankjesmerk zijn, maar het talent dat we aantrekken en de jeugd waarin we investeren pushen ons vooruit. Je kan de energie voelen als je rondloopt op de campus. Er is opwinding, een buzz en een grote honger om te slagen.”

Horner heeft respect voor Wolff

Het huidige Formule 1-seizoen staat vooral in het teken van de strijd tussen Red Bull en Mercedes. Die vindt niet alleen op de baan plaats, maar ook verbaal worden de nodige speldenprikken uitgedeeld. Zo verklaarde Horner voor de Russische Grand Prix dat “hoe meer Toto Wolff opgewonden raakt, hoe leuker het wordt”. Ondanks de verbale clashes heeft de Red Bull-baas respect voor zijn collega van Mercedes. “Ik heb geen problemen met Toto, maar we zijn heel verschillende mensen. Ik heb de neiging om duidelijk en direct te zijn, dat is de manier waarop ik altijd heb gewerkt. Hij opereert op een andere manier, maar ik heb veel respect voor wat hij heeft gedaan.”

Toch heeft Mercedes de huidige reeks successen volgens Horner niet volledig te danken aan Wolff. “Hij kwam in 2013 in de sport bij Mercedes, waar de structuur toen al stond. Ross Brawn heeft dat team opgebouwd, Lewis [Hamilton] had zijn contract al getekend”, aldus Horner. Hij lijkt er bovendien op te hinten dat Wolff momenteel meer druk voelt dan hijzelf, doordat hij in een volledig nieuwe positie is terechtgekomen. “Toto heeft het uitstekend gedaan, maar hij heeft natuurlijk nooit iets anders ervaren dan winnen. Er staat nu een andere soort druk op en dat is zwaar.”