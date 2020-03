Dutch GP: F1 kijkt naar alternatieve datum voor race in Zandvoort

Dat er een streep door het eerste weekend van mei zou gaan, hing al veel langer in de lucht. Het coronavirus maakt racen simpelweg onmogelijk. Afgevaardigden als Jan Lammers konden echter nog niet vooruitlopen op een formeel bericht en moesten hun woorden zodoende wikken en wegen. Het formele bericht kwam er op donderdagmiddag alsnog. Net als de races in Barcelona en Monaco is de krachtmeting in Zandvoort voorlopig uitgesteld.

Dit betekent allereerst duidelijkheid voor alle partijen en ten tweede een nieuw stadium in het proces. Eentje waarin alle betrokkenen gezamenlijk naar een nieuwe datum voor de F1-race in Zandvoort zullen zoeken. De Dutch GP, Circuit Zandvoort, FIA en Formule 1 trekken hierin gezamenlijk op. Die laatste organisatie heeft alvast laten weten dat er van alle betrokkenen flexibiliteit wordt gevraagd bij de legpuzzel die uiteindelijk naar een nieuwe F1-kalender moet leiden.

De Dutch GP heeft inmiddels ook formeel gereageerd op het uitstellen van de race. "Gezien de voortdurende wereldwijde verspreiding van het coronavirus (COVID19) heeft Formula One Management vandaag bevestigd dat de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix niet in het weekend van 3 mei 2020 verreden zal worden. De race is tot nader order uitgesteld", zo laat men in een statement weten. "Daarbij geven de FIA en FOM aan dat ze de komende periode de tijd nemen om mogelijke alternatieve data voor elke Grand Prix later in het jaar te bestuderen. De organisatie van de Dutch GP ondersteunt beide partijen hierin door voor hen de situatie en het sentiment in Nederland dagelijks te monitoren."

Blijven alle tickets voor de Dutch GP geldig?

De organisatie benadrukt nog maar eens dat tickethouders zich geen zorgen hoeven te maken. "Alle toegangskaarten blijven geldig voor een nieuwe datum. Tickethouders hoeven dus niet opnieuw mee te doen met een loting of in de wachtrij voor een webshop. Toegang tot de F1 Heineken Dutch Grand Prix is voor deze groep gegarandeerd. Mocht je op een nieuwe datum echt niet kunnen, dan kan je conform de voorwaarden je ticket annuleren en een refund krijgen."

Dat die nieuwe datum er komt, is wel vrij aannemelijk. Zo liet Lammers in een eerder stadium al aan Motorsport.com weten: "Ik denk persoonlijk ook dat wij op de één-na-hoogste plek [van dat prioriteitenlijstje] staan. Maar formeel is daar nog geen bericht over." De Formule 1 zegt ook 'triple headers' en daarmee samenhangend tweedaagse raceweekenden te overwegen. Die optie geniet in Zandvoort niet direct de voorkeur. "Bij ons lijkt dat in ieder geval niet mogelijk. Als Zandvoort zich ergens door kenmerkt, dan is het wel door die Super Friday en het feit dat wij op alle dagen een volle bak hebben. Dat vind je bijna nergens. Dus als andere races op vrijdag bijna geen publiek hebben, dan lijkt me dat voor hen een prima plan. Maar dat scenario zou in het geval van Zandvoort niet direct denkbaar zijn."

