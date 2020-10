Leclerc ‘verrast’ door P4 in koude kwalificatie op Nürburgring

Ferrari zat er goed bij tijdens de derde vrije training op de Nürburgring. Leclerc noteerde achter de Mercedes-coureurs de derde tijd, terwijl Sebastian Vettel achter Max Verstappen op de vijfde positie volgde. In de kwalificatie wist de Scuderia die vorm niet helemaal vast te houden: Vettel werd vroegtijdig uitgeschakeld en vertrekt zondag vanaf de elfde startpositie, maar Leclerc wist de SF1000 naar een knappe vierde startpositie te sturen. Dat kwam behoorlijk onverwacht voor de Monegask, die stelt dat Ferrari verwachtte moeite te hebben in de koele omstandigheden in de Eifel.

“Ik ben heel blij en eerlijk gezegd best verrast met de snelheid die we vanochtend en vanmiddag hadden”, vertelde Charles Leclerc na de kwalificatie bij Sky F1. “Vooral in deze omstandigheden, want we verwachtten het moeilijk te hebben in koude omstandigheden. Maar we presteren juist heel goed. Het laatste rondje was uitstekend en ik ben heel blij met P4.” Naar eigen zeggen werden de omstandigheden er niet makkelijker op tijdens Q3. “Richting het einde werd het minder. In Q3 was er meer wind, vooral tegen het einde, en dat maakte de auto wat onvoorspelbaarder. Maar het lukte desondanks om de ronde te rijden.”

Bij Sebastian Vettel was er na de enige oefensessie op de Nürburgring wel sprake van verval in de kwalificatie. De Duitser strandde uiteindelijk in Q2, waardoor hij vanaf P11 moet beginnen aan zijn thuisrace. “De auto leek voor mij heel erg op die van vanochtend. Ik had veel problemen in de eerste sector, ik had gewoon niet meer grip dan ik eruit haalde. Buiten dat was het oké”, concludeerde Vettel na de kwalificatie. “Ik denk dat de laatste ronde best goed was, en ik had niet het idee dat er nog veel meer uit viel te halen.”

Wat er op zondag mogelijk is voor Vettel, dat weet hij nog niet. “We hebben de keuze om op andere banden te starten, maar we gaan bekijken wat we doen. Hopelijk blijkt het op een of andere manier een voordeel.” Leclerc hoopt op een goed resultaat, maar houdt wel een slag om de arm vanwege de beperkte trainingstijd in de Eifel. “Ik hoop morgen een goed resultaat te behalen. Het wordt denk ik een lastige race, omdat we nog niet met veel brandstof hebben gereden en we dus met veel onbekende factoren van start gaan. Laten we afwachten, maar ik ga proberen er het beste van te maken.”

Met medewerking van Khodr Rawi en Luke Smith