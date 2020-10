Albon: "Upgrade brengt Red Bull veel dichter bij Mercedes"

Waar Verstappen zich meer dan voorheen in 2020 in de strijd om pole-position kon mengen, werkte Albon voor zijn doen een solide kwalificatie af. Op een relatief lange omloop bleef het gat met teamgenoot Verstappen relatief binnen de perken. Waar Albon in de kwalificatie al meermaals moeite heeft gehad, wist hij ditmaal probleemloos Q3 te halen en daarin beslag te leggen op P5. Enkel een ijzersterk optreden van Charles Leclerc hield hem van de tweede startrij.

"Die ronde in Q3 was niet echt mijn beste ronde tot dusver, maar onze auto voelde wel heel goed aan. De balans was erg goed. Er waren nog wel wat kleine dingetjes om te verbeteren, maar dat is logisch, zeker als je maar één vrije training hebt zoals hier. Er zit zeker nog meer in het vat qua rondetijd, ook omdat ik zelf een foutje heb gemaakt in de laatste bocht. We hadden zeker voor Leclerc kunnen staan vandaag", legt Albon vanuit de Eifel uit. "Dat we maar één sessie hebben gehad, heeft ook een rol gespeeld al was dat ook weer niet helemaal nieuw voor mij. Dit leek eigenlijk een beetje op mijn tijd in de Formule 3 en Formule 2."

Het vervallen van die vrijdagtrainingen heeft ook op een andere manier invloed gehad op Red Bull. "Het plan was om met beide auto's verschillende dingen te doen. We zouden de ene auto op vrijdag van de nieuwe onderdelen voorzien en met het oude pakket rijden op de andere auto rijden. Dan hadden we het verschil tussen beide pakketten echt kunnen meten. Maar door de beperkte tijd zijn we uiteindelijk voor beide auto's met de upgrades begonnen", legt Albon aan Motorsport.com uit. "Het gevoel is goed. Meteen vanaf het begin voelde het sneller aan. Ik ben er blij mee, het is een goede stap voorwaarts. Dit brengt ons veel dichter bij Mercedes."

Met medewerking van Luke Smith