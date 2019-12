Raikkonen: "Dit jaar was beter dan lastige periode bij Ferrari"

Op regelmatige podiumplekken hoeft Raikkonen bij Alfa Romeo niet meer te hopen. Het team dat voorheen als Sauber bekendstond was de eerste seizoenshelft nog een van de betere uit het middenveld, maar zakte na de zomerstop verder naar achteren. De ervaren coureur heeft negen top-tien finishes behaald en kwam uit op de twaalfde plek in het kampioenschap, waarmee hij teamgenoot Antonio Giovinazzi ruimschoots heeft verslagen.

De resultaten vallen logischerwijs lager uit dan bij Ferrari, het betekent ook dat de verwachtingen minder groot zijn dan voorheen. Het racen in de Formule 1 is voor Raikkonen dan ook meer een hobby geworden, nu hij in de eindfase van zijn F1-carrière is aangekomen. Ondanks die benadering kijkt hij met gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar: "Ik vind dat er twee verschillende kanten aan het jaar zaten. De eerste helft ging aardig. We hadden een paar slechte races zoals in Barcelona en Monaco, maar we werden daarna wel weer beter. Na de zomerstop hadden we nog een goed tempo, maar pakten we als team geen punten en daarna werd het erg lastig om voor top-tien plekken te vechten. We hadden de laatste paar races tenminste wel weer wat tempo, maar konden alleen in Brazilië met beide wagens een mooi aantal punten scoren."

Op Interlagos behaalde Raikkonen zijn beste resultaat van het jaar, een vierde plek. Hetzelfde geldt voor Giovinazzi, die de top-vijf compleet maakte. "Het was een beetje laat, maar zo gaat dat", zei hij over het mooie gezamenlijke resultaat, waar het team naar snakte. "Ik denk dat we veel hebben geleerd en dat nemen we mee naar volgend jaar, wanneer we het als team beter proberen te doen", wees hij erop dat het team zich volledig inzet met nieuwe updates. Een voorbeeld daarvan is dat Alfa tijdens het seizoen met een geheel nieuwe voorvleugel kwam.

Raikkonen kwam een halve seconde na Carlos Sainz over de finish, waardoor hij een podium dus net misliep. Dat maakt voor de voormalig Ferrari-coureur 2019 het eerste jaar sinds 2014 dat hij geen enkele keer in de top-drie belandde. "De verwachtingen aan het begin van het jaar zijn in beide teams compleet anders. Dit jaar was over het algemeen een stuk beter dan bijvoorbeeld een lastig jaar bij Ferrari, als team of als coureur", zei hij. Toch voelt hij niet per se minder druk. "Natuurlijk wil je het goed doen en zoals ik zei, het is jammer dat we op een of andere manier wat achterop zijn geraakt. Als coureur legt iedereen zichzelf denk ik veel druk op. Uiteindelijk is ons werk tijdens een raceweekend niet heel anders, ongeacht in welk team je zit. De vergaderingen, het rijden en de races blijven min of meer hetzelfde. Los daarvan is er wel minder stress nu, dat is het mooie eraan. Ook fijn is dat het team dichter bij huis is, zodat ik meer tijd met mijn familie kan doorbrengen."