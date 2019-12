Verstappen: "Houd ervan om met Honda samen te werken"

Red Bull heeft een succesvol jaar achter de rug met Honda. Hoewel het topteam nog steeds een gat te dichten heeft met Ferrari en Mercedes, zijn de verwachtingen van het 'overgangsjaar' overtroffen. Max Verstappen pakte zijn eerste pole-position in de Formule 1 en won vaker dan in voorgaande seizoenen. De Nederlander laat zich dan ook een stuk positiever uit over Honda dan over de vorige motorleverancier, Renault. Verstappen had in de laatste periode van de samenwerking weinig op met het Franse merk, vanwege de gebrekkige betrouwbaarheid en de grote kloof met Ferrari en Mercedes

Dit jaar bleef Red Bull-Honda bespaard van motorpech en hoewel de RB15 aan het begin van het jaar met een flinke vermogensachterstand begon, werd dat gedurende het seizoen rap minder door enkele grote upgrades. Tegen Motorsport.com zei Verstappen blij te zijn met de impact van Honda dit seizoen. "Het ging naar mijn idee erg goed. Aan het begin van het jaar is het gissen waarmee ze gaan komen tijdens het seizoen, maar ze hebben erg grote stappen gemaakt. De betrouwbaarheid was vooral belangrijk vergeleken met wat we eerder hadden. Dit jaar zijn we geen enkele keer uitgevallen door een Honda-gerelateerd probleem. Als je voor het wereldkampioenschap wil vechten, is dit wat je nodig hebt. Ik ben erg onder de indruk van hoe ze te werk gaan."

Niet alleen de resultaten stemmen de achtvoudig Grand Prix-winnaar tevreden, ook de werkhouding van de Japanners bevalt hem. "Ik houd ervan om met ze te werken. Ze zijn erg professioneel en het zijn mensen van niet te veel woorden, precies zoals ikzelf ook ben. Ze zijn erg gefocust op wat ze moeten doen. Het gaat hen ook om hoe de bedrading aan de motor vastzit en de stickers bij elkaar horen. Het zijn kleine dingen, maar voor mij zo ontzettend belangrijk. Die aandacht voor detail moet er zijn."

'Honda blijft constant pushen, zonder grenzen'

Verstappen versleet het afgelopen kampioenschap vier krachtbronnen van Honda, een meer dan de rivalen bij Ferrari en Mercedes deden. Dat leverde hem een gridstraf op, omdat hij over het toegestane aantal motorwissels ging. Hij zag het echter als een noodzakelijk kwaad om Honda in staat te stellen nog meer progressie te boeken. "Vooral met de Spec 4. Daarvan wisten we dat het een grote stap zou worden. Ik bleef maar vragen wanneer we hem zouden krijgen. Ze blijven constant pushen en hebben er alles voor over, er zit geen grens aan."

Voor het eerst in zijn F1-carrière versloeg Verstappen beide Ferrari's. Op het FIA-gala ontving hij zijn prijs voor derde in het kampioenschap, maar hij blijft hopen op meer. "Je wilt altijd meer. De kwalificatie hangt denk ik wat van de lay-out van het circuit af. Het verschil tussen de drie topteams is klein, maar verschuift van het ene naar het andere weekend een beetje. We bevinden ons op een goede plek, maar willen het beter doen. Er is dus nog steeds werk aan de winkel."

Jack Plooij blikt terug op het F1-seizoen 2019:

Met medewerking van Scott Mitchell