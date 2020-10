Racing Point wijkt niet en gaat verder met 'gratis' updates

Voor aanvang van het huidige, door corona uitgestelde Formule 1-seizoen waren de teams al overeengekomen om volgend jaar het aantal upgrades te beperken en elk team twee tokens te geven voor een paar specifieke aanpassingen. De reden hierachter is een significante kostenbesparing. Uitzondering op de regel is dat teams die nu nog rijden met ‘klantenonderdelen’ uit 2019 deze voor aanvang van het seizoen 2021 ‘gratis’ mogen upgraden naar de specificaties van 2020.

Een van die teams die met overjarige klantenonderdelen rijden is Racing Point dat in de RP20 de versnellingsbak en achterwielophanging van Mercedes van 2019 heeft liggen. Deze mogen dus zonder tokens te hoeven inleveren vervangen worden door die van 2020. AlphaTauri rijdt met enkele onderdelen uit 2019 van Red Bull en mag dus hetzelfde trucje uithalen. De klantenteams Alfa Romeo en Haas rijden dit seizoen al met de laatste versies van hun bij Ferrari ingekochte onderdelen en hebben het voorrecht dus niet. En Williams neemt weliswaar de motoren af van Mercedes, maar de rest maakt men daar in eigen huis.

Vooral Racing Point dat dit jaar met een kopie rijdt van de Mercedes W11 van vorig seizoen, kreeg de afgelopen maanden dan ook veel kritiek te verwerken. De RP20 blijkt erg snel en de concurrenten vrezen dat met de ‘gratis’ aanpassingen het team volgend jaar – onder de naam Aston Martin – nog competitiever wordt.

De kwestie was even onderdeel van discussie, maar de tegenstand lijkt weggeëbt, constateert Andy Green, de technisch directeur van Racing Point. “Ik denk dat we er mee door kunnen gaan. De regels staan het ons toe en dus gaan we er mee door. We hebben het nog even uitgezocht bij de FIA en zij hebben er geen probleem mee.”

“De regels staan de teams toe om hun auto’s up te graden naar de specificaties van 2020, en dat lijkt ons wel zo eerlijk. Dat wij voor de coronapandemie er voor kozen om met de ophanging van 2019 te rijden, mag nu niet tegen ons gebruikt worden. We moeten onze auto met dezelfde specificaties kunnen laten rijden als iedereen”, vervolgt Green. “Om het nog even duidelijk te hebben: we gaan dus een update doen naar de ophanging van 2020, niet naar die van 2021. Wat we nu hebben is van 2019. Dus wat ze eigenlijk zouden willen is dat we bestraft worden en blijven doorrijden met onderdelen die twee jaar oud zijn. Het is niet alsof we er voordeel bij hebben.”

Met medewerking van Adam Cooper