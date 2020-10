Ricciardo over Nordschleife: 'Geweldige baan, maar niet voor mij'

Ricciardo kreeg tijdens het weekend van de Eifel Grand Prix de kans om met een Renault Megane RS de Nordschleife op te stuiven tijdens een filmmoment van het team. Tijdens zijn ronde had hij al meteen een flink momentje. Ricciardo zegt daarom dat we niet moeten verwachten dat de toekomstige McLaren-coureur ooit zal deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring, die het Grand Prix-circuit en de Nordschleife combineert. “Ik ben wel even geschrokken, laten we het zo zeggen”, stelde Ricciardo.

“We legden het circuit af met het team op donderdagavond en het lag er best glad bij. Ik ken het circuit ook niet van spelletjes ofzo, dus ik ken de baan niet uit het hoofd. Maar ik had in de eerste 500 meter al een momentje en dat zette de toon voor de volgende 22 kilometer. Ik was nogal timide nadien. Het is een leuk en prachtig circuit, maar zou ik daar voor 24 uur racen met 180 andere wagens op de baan? Nee, bedankt! Ik zit goed waar ik ben.”

De rit in de Megane deed Ricciardo denken in een crash in 2008, toen hij met zijn eigen auto al een keertje van de baan ging op de Norschleife. “In 2008 ging ik de baan op in mijn eigen wagen, dat was een Fiat Punto”, vertelde Ricciardo. "Geloof het of niet, maar zelfs in de Fiat slaagde ik erin om van de baan te gaan! Het was een blinde bocht naar links. De bocht werd steeds scherper en daar was ik niet op voorbereid. Ik onderstuurde dan van de baan, vloog over de kerbs en door het gras. Gelukkig bleef ik uit de vangrails. Maar het is een geweldig circuit. Een Formule 1-race daar is onrealistisch, maar voor andere wagens is het schitterend. Het is echt smal en old school met verschillende soorten asfalt en stukken die opnieuw zijn aangelegd. De Karussell is ook iconisch."

