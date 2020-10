Het opmerkelijke succes van de Finnen in de Formule 1

Het Scandinavische land heeft in de afgelopen 70 jaar slechts negen F1-piloten afgeleverd (tegen bijvoorbeeld zestien Nederlanders), maar de coureurs die doordrongen tot de koningsklasse van de autosport waren wel succesvol.

Zo stonden maar liefst zeven van de negen Finse F1-coureurs ooit op een podium en drie werden zelfs wereldkampioen. De enige twee coureurs die een beetje buiten de boot vielen, waren Leo Kinnunen en Mikko Kozarowitzky. Die twee namen kun je eigenlijk ook meteen vergeten want echt een blijvende indruk hebben ze niet achtergelaten. Kinnunen was in 1974 de eerste Fin in de F1, maar in zes inschrijvingen wist hij zich slechts één keer te kwalificeren. Zijn enige Grand Prix-start – voor het AAW Racing Team – was in hetzelfde jaar in Zweden. Hij viel in de twintigste ronde uit met een opgeblazen motor. Kozarowitzky verging het nog slechter. De RAM Racing-coureur kwam in 1977 in twee deelnames niet eens door de kwalificatie.

Keke Rosberg

Frank Williams en Keke Rosberg, Williams Photo by: Williams F1

De eerste succesvolle Vliegende Fin was Keke Rosberg. De vader van Nico is weliswaar in Zweden geboren, maar uit Finse ouders. Rosberg kwam tussen 1978 en 1986 uit in 114 Grands Prix en eindigde zeventien keer op het podium. Hij won slechts vijf races, maar in 1982 werd hij met Williams wel wereldkampioen.

JJ Lehto

J.J. Lehto, Sauber C12 Ilmor Photo by: Motorsport Images

Het stokje van Rosberg senior werd in 1989 overgenomen door Jyrki Juhani Järvilehto, beter bekend als JJ Lehto. De jongeling meldde zich in 1989 in Portugal voor het eerst aan de start en zou dat nadien nog 61 keer doen. Met tien WK-punten was hij misschien niet heel succesvol, maar de coureur uit Espoo mocht in de Grand Prix van San Marino in 1991 wel als nummer drie naar het podium naast het superieure McLaren-duo Ayrton Senna/ Gerhard Berger. In 1994 begon Lehto als teamgenoot van Michael Schumacher bij Benetton, maar bij een test in het voorseizoen raakte hij geblesseerd aan zijn nek, wat tot het vervroegde F1-debuut van Jos Verstappen leidde.

Mika Hakkinen

Racewinnaar Mika Hakkinen Photo by: Brousseau Photo

Terwijl Lehto op Imola naar het podium mocht, beleefde een landgenoot een primeur. Met een vijfde plaats pakte Mika Hakkinen op het Italiaanse circuit zijn eerste punten in pas zijn derde wedstrijd. De man uit Vantaa is met twee wereldtitels (1998 en 1999) nog steeds de succesvolste F1-Fin. Hij debuteerde in 1991 bij Lotus en stapte in 1993 over naar McLaren. Hij imponeerde gelijk door teamgenoot Senna in de kwalificatie te verslaan. Zijn cv omvat 161 Grands Prix, twintig zeges en twee wereldtitels, in 1998 en 1999. Hakkinen nam eind 2001 afscheid van de F1. In eerste instantie slechts voor een jaar, maar al snel voorgoed.

Mika Salo

Mika Salo, Arrows A19 Photo by: Ercole Colombo

Mika Salo reed vrijwel zijn hele F1-carrière voor bescheiden teams, maar kwam toch tot twee podiums. Die waren te danken aan een invalperiode bij Ferrari in 1999 nadat Michael Schumacher bij een crash op Silverstone zijn been had gebroken. De Fin moest de nieuwe kopman Eddie Irvine bijstaan in diens jacht op de wereldtitel. Had de coureur uit Helsinki voor eigen succes mogen gaan, dan had hij nu hoogstwaarschijnlijk als Grand Prix-winnaar in de boeken gestaan. Op Hockenheim ging Salo aan kop, maar moest hij plaatsmaken voor Irvine en werd tweede. Later dat jaar werd hij op Monza nog eens derde. Salo reed in totaal 109 Grands Prix en reed in 2002 op Suzuka zijn laatste race.

Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen Photo by: Sauber Petronas

Inmiddels was in 2001 bij Sauber een nieuwe Fin gedebuteerd. Kimi Raikkonen was na slechts 23 races in de juniorenklassen tot de Formule 1 toegetreden en kreeg direct het stempel opgedrukt van een toekomstig wereldkampioen. Die titel won hij uiteindelijk in 2007 bij Ferrari. Na een uitstapje naar het rallyrijden in 2009 en 2010 keerde hij in 2011 terug in de Formule 1. Sinds de Grand Prix van de Eifel is Raikkonen met 323 Grands Prix-starts de meest ervaren F1-coureur aller tijden en het lijkt er op dat hij ook in 2021 weer van de partij is. De kans dat hij nog een of meerdere zeges kan toevoegen aan zijn huidige totaal van 21 lijkt nihil.

Heikki Kovalainen

Podium: Winnaar Heikki Kovalainen, McLaren Photo by: Sutton Images

De achtste Fin in de Formule 1 is Heikki Kovalainen die in 2007 bij Renault debuteerde. Hij eindigde dat jaar in de stromende regen op Fuji op P2, maar hij moest aan het einde van het seizoen plaatsmaken voor de terugkerende Alonso. Met een aanbieding van McLaren op zak zal hij daar niet heel rouwig om zijn geweest, maar met slechts drie podiumplaatsen stond hij in 2008 vrijwel altijd in de schaduw van de latere kampioen Lewis Hamilton. Bij die top-drieklasseringen zat wel een zege in Hongarije, nadat Felipe Massa in de eindfase in leidende positie was uitgevallen met een opgeblazen Ferrari-motor. Eerder dat seizoen had Kovalainen op Silverstone al zijn eerste, en enige, pole gepakt. Kovalainen reed in totaal 111 Grands Prix, zijn laatste in 2013 voor Lotus.

Valtteri Bottas

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Valtteri Bottas is voorlopig de laatste Finse F1-coureur. Hij debuteerde in 2013 bij Williams en reeg daar in totaal negen podiums aaneen. Na het afscheid van Nico Rosberg maakte hij in 2017 de overstap naar Mercedes waar hij in zijn vierde optreden zijn eerste Grand Prix won. Inmiddels staat de teller op negen, iets te weinig in vier seizoenen bij het dominante team in de sport.

Finland is tot dusverre goed voor vier wereldtitels, behaald door drie verschillende rijders. Met dat laatste cijfer staat het land op gelijke hoogte met Duitsland (Michael Schumacher, Sebastian Vettel en Nico Rosberg) en Brazilië (Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet en Ayrton Senna). Alleen Groot-Brittannië kan met tien verschillende kampioenen een beter statistiek overhandigen.