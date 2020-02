Spoorboekje voor deze week

Eerste testweek – Formule 1

Aan de stille en saaie Formule 1-loze periode komt morgen een einde. Na de teampresentaties en enkele shakedowns gaan de lichten eindelijk weer op groen voor de eerste testweek van 2020. Wie heeft zijn huiswerk het beste gedaan en wie verkeert er in grote problemen?

Om op te letten:

Aangezien er niet veel regelwijzigingen zijn geweest, zijn de nieuwe auto’s vooral doorontwikkelingen van de wagens van vorig jaar. Toch moet er een hele hoop opnieuw uitgevonden worden. Vaak komen bij de eerste ronden nog kinderziektes aan het licht. Tijden doen er helemaal niet toe, het gouden woord van deze week is data. Die zal onder andere worden opgedaan met grote wasrekken met sensoren en flow-viz verf. Elk team mag in de testweken slechts één wagen inzetten, dus de tijd moet verdeeld worden tussen de coureurs. Morgen zijn onder andere Sebastian Vettel en Max Verstappen aan de beurt om hun nieuwe speelgoed uit te proberen.

De eerste testsessie start morgenochtend om 9.00 uur en is te zien op F1 TV.

Lone Star Le Mans – WEC

Dit weekend gaat ook het achtste seizoen van het FIA World Endurance Championship verder. Op het Circuit of the Americas wordt de Lone Star Le Mans-wedstrijd verreden, een race over zes uur. Deze wedstrijd is de vervanger van de 6 uur van Brazilië, die oorspronkelijk gepland stond voor dit weekend.

Om op te letten:

Slechts drie LMP1-wagens staan aan de start. Na het terugtrekken voor deze race van Ginetta, blijven alleen twee Toyota’s en een Rebellion-Oreca over. Daarentegen komt er in de GTE-Pro een auto bij. De Corvette C8.R maakt haar debuut in het wereldkampioenschap, na al een wedstrijd gereden te hebben in het IMSA-kampioenschap. Ook komt Racing Team Nederland met de Oreca 07 weer in actie in de LMP2. Kans maken ze zeker, aangezien ze eerder dit seizoen al de wedstrijd in Fuji wisten te winnen.

De Lone Star Le Mans start zondag om 19.00 Nederlandse tijd en is te zien op Ziggo Sport Docu en Eurosport 2.

Verder wordt dit weekend ook de seizoensopener van de V8 Supercars in Adelaide, de seizoensfinale van de Asian Le Mans Series in Thailand en de tweede ronde van de NASCAR Cup Series in Las Vegas verreden.