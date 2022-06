Gevarieerd programma Classic GP Assen aangekondigd

De ‘Cathedral of Speed’ staat bekend om de rijke historie met motorfietsen. Het is het enige circuit waarop sinds de start van het wereldkampioenschap de beste motorracers in actie komen. In september keren meer dan 140 Grand Prix-machines van 34 merken afkomstig uit 16 landen terug naar het circuit. Originele GP-motoren in de klassen 125cc, 250cc, 350cc en 500cc alsmede races met klassieke Superbikes komen aan bod.

“Ik heb affiniteit met klassieke motorfietsen. Als jonge jongen uit Assen reed ik vroeger op de fiets naar Gieten. In een schuur waren monteurs MV Agusta’s aan het prepareren en dat geluid, dat was fascinerend”, legt organisator Lee van Dam uit tijdens een presentatie voor genodigden waar Motorsport.com bij was. “We zijn nu in de gelukkige omstandigheid om met de hulp van Ferry Brouwer maar liefst elf MV’s van familie Agostini naar Assen te krijgen en dat is super. En dat in combinatie met auto’s; Group C, Formule 1-auto’s en andere typen wagens, is fantastisch en de basis voor een succesvol evenement.”

Fraai autosportprogramma

De autosportliefhebber kan reikhalzend uitkijken naar verschillende typen bolides uit de periode jaren ’50 tot en met ’90. In het bijzonder de KW Group C Supercup en andere authentieke sportwagens die in het verleden deelnamen aan de 24 uur van Le Mans.

“We proberen zoveel mogelijk Group C-auto’s naar Assen te krijgen”, vertelt William Hood, organisator van de raceklasse KW Group C Supercar. “We hadden 15 auto’s in Hockenheim en momenteel tellen we al tien inschrijvingen voor Assen. We hebben Porsche, twee Gebhardts, misschien een Gebhardt-Porsche, we zijn in gesprek met een Mercedes-bezitter in Zweden, we hebben een March en we hebben Spices. We hebben dus het hele spectrum.”

Tal van toerwagens uit de jaren zeventig, tachtig en negentig komen aan bod en de Formula V-klasse treedt aan. Destijds een populaire opstapklasse van latere F1- en IndyCar-kampioenen. Motorsport.com begrijpt dat er daarnaast nog wordt gewerkt aan een demonstratieprogramma met onder meer Formule 1-wagens.

