Codemasters zet Verstappen en Hamilton weer op gelijke hoogte in F1 2022

Codemasters brengt op 1 juli de nieuwe F1 2022 uit en deze editie bevat weer een hoop nieuwe zaken. Zo zijn onder meer de sprintraces in het spel opgenomen en is F1 Life toegevoegd. Spelers kunnen in deze modus supercars, kleding en andere accessoires verzamelen. Daarnaast heeft Codemasters zich sterk gericht op de nieuwe Adaptive AI. Dit moet ervoor zorgen dat ook een minder ervaren speler tijdens een race altijd competitief kan deelnemen.

Lees alles over het nieuwe Formule 1-spel: Codemasters kondigt F1 22 aan met nieuwe auto’s, sprintraces en F1 Life

De ontwikkelaar heeft ook alvast bekendgemaakt welke rating de vaste Formule 1-coureurs hebben gekregen voor de nieuwe F1 2022. Net als vorig jaar gaan Red Bull-coureur Max Verstappen en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton weer gelijk op. Beide heren krijgen van Codemasters 94 punten. Dat is twee stuks meer dan wat Charles Leclerc krijgt. Lando Norris en George Russell krijgen allebei 90 punten. Daarachter vinden we Fernando Alonso (89 punten)en Valtteri Bottas en Sergio Perez met 88 stuks. De laagste ratings gaan naar Nicholas Latifi en debutant Zhou Guanyu. Dat duo heeft allebei 70 punten ontvangen.

Volgens Codemasters vormen Driver Ratings een sleutelelement binnen de modus 'Mijn Team: "Dat is een gamemodus waarin de speler zowel racet als een team beheert. Nieuw in 2022 is de toevoeging van drie startpunten: Newcomer, Midway Challenger en Championship Contender. Hierdoor kunnen spelers zelf beslissen of ze hun weg omhoog willen werken, of direct voor de overwinning gaan als zij uit de gate rijden", zo staat te lezen in het persbericht van de producent.

De ratings van de coureurs in F1 2022

Max Verstappen - 94

Lewis Hamilton - 94

Charles Leclerc - 92

Lando Norris - 90

George Russell - 90

Fernando Alono - 89

Valtteri Bottas - 88

Sergio Perez - 88

Carlos Sainz Jr. - 87

Sebastian Vettel - 85

Pierre Gasly - 84

Esteban Ocon - 83

Alexander Albon - 82

Kevin Magnussen - 81

Lance Stroll - 80

Yuki Tsunoda - 78

Mick Schumacher - 77

Nicholas Latifi - 70

Zhou Guanyu - 70