Pirelli over oorzaak lekke banden: “Combinatie van factoren"

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Carlos Sainz kregen in de laatste ronden van de Britse Grand Prix de schrik van hun leven toen ze opeens werden geconfronteerd met lekke banden. Het leidde er toe dat Bottas en Sainz buiten de punten finishten en Hamilton het geluk had dat hij de race op drie wielen winnend uit kon rijden.

Pierreli denkt dat er niets structureels mis was met het rubber, maar dat vooral het grote aantal ronden waarmee er op één set werd gereden debet is aan het euvel. Vrijwel alle teams besloten naar de harde compound te wisselen toen in de dertiende ronde – na de crash van Daniil Kvyat – de safety car naar buiten kwam. Toevalligerwijs werd dat ongeluk ook veroorzaakt door een lekke band (rechtsachter).

“De tweede safety car-periode leidde er toe dat vrijwel alle teams van hun geplande pitstopstrategie afweken en een bijzonder lange stint van zo’n veertig ronden moesten afleggen. Dat is meer dan driekwart van de race op één van de meest uitdagende banen op de kalender. Dit, gecombineerd met de hogere snelheden van de Formule 1-wagens (de pole-position was 1,2 seconden sneller dan in 2019), maakten de laatste ronden van de Britse Grand Prix bijzonder zwaar. Dat is ook het gevolg van de grootste krachten die ooit op banden in de Formule 1 zijn uitgevoerd.”

Deze combinatie van factoren zorgde er volgens Pirelli voor dat vooral de linkervoorband – die toch al veel te lijden heeft op Silverstone – onder maximale druk kwam te staan en dus minder beschermd was tegen de extreme krachten die er op werden uitgeoefend.

De Italiaanse bandenfabrikant heeft niet kunnen beoordelen of de brokstukken van de auto’s van Kevin Magnussen of Kimi Raikkonen mede de oorzaak zouden kunnen zijn van het bandenfalen. Het bedrijf laat weten dat het voor komend weekend gewoon vasthoudt aan de geplande bandenkeuze. Tijdens de 70th Anniversary Grand Prix – ook op Silverstone – wordt op zachtere compounds gereden dan afgelopen weekend. Wel gaat Pirelli de minimale bandenspanning verhogen.

Met medewerking van Adam Cooper