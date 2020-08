Hakkinen: "Begrijpelijk dat Mercedes lekke banden kreeg"

Pirelli concludeerde dinsdag dat de lekke banden bij Valtteri Bottas, Lewis Hamilton en Carlos Sainz konden gebeuren door een combinatie van factoren. De door Daniil Kvyat veroorzaakte safety car-fase zorgde ervoor dat vrijwel alle coureurs met nog zo’n veertig ronden te gaan de pits bezochten, wat ervoor zorgde dat de banden uitzonderlijk lang gebruikt. Tegelijkertijd waren de krachten op de band groter dan ooit, omdat de auto’s in het afgelopen jaar flink sneller geworden zijn. Het banden gingen dan ook lek omdat ze geheel versleten waren en niet, zoals gesuggereerd werd, lek werden geprikt door brokstukken.

Maar waarom werd Mercedes met beide auto’s getroffen door het probleem, terwijl van alle andere teams slechts één auto met dat probleem kampte? Hakkinen heeft daar een verklaring voor. “Het feit dat de banden in de Formule 1 door één bedrijf geleverd worden houdt in ze geschikt moeten zijn voor alle auto’s en voor verschillende prestatieniveaus”, verklaart de tweevoudig wereldkampioen in zijn column voor Unibet. “De Mercedes-auto’s waren een seconde per ronde sneller dan wie dan ook in de kwalificatie, en in de race zaten ze ook op een ander niveau. Dit houdt in dat hun banden met meer energie te maken krijgen, dus het is enigszins te begrijpen dat het twee keer verkeerd ging bij Mercedes.”

Dat de linkervoorband van Bottas het als eerste begaf, kwam voor Hakkinen niet als een verrassing. “Hij zat vanaf de start de gehele race binnen één tot twee seconden van zijn teamgenoot. Het probleem is dat je voorbanden harder moeten werken als je een andere auto volgt”, stelt hij. “Dit wordt veroorzaakt door de turbulente lucht van de auto ervoor, waardoor de aerodynamische efficiëntie van je voorvleugel verminderd wordt. Daardoor gaat er meer energie door je voorbanden.”