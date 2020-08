Todt over herstart F1: "Voorbeeld van motivatie en betrokkenheid"

Net als andere sporten moest ook de Formule 1 in maart even pas op de plaats maken. De kalender van 22 Grands Prix werd overboord gegooid en pas sinds begin juli wordt er onder strikte voorwaarden weer geracet. Na een driedubbele opener met races in Oostenrijk en Hongarije vond afgelopen weekend op Silverstone de vierde race in een maand tijd plaats en komend weekend staat zelfs race vijf op het programma. Inmiddels zijn er dertien Grands Prix bevestigd, maar de Formule 1-organisatie wil toe naar zelfs minimaal vijftien races.

Todt vindt de manier waarop de Formule 1 met de crisis om is gegaan een voorbeeld voor andere takken van sport. “De gemakkelijkste beslissing zou zijn geweest om te wachten tot alles weer beter zou gaan en we weten niet wanneer dat zou zijn”, aldus de voormalige teambaas. “Formule 1 was de eerste internationale serie die met strikte protocollen weer van start is gegaan. Weer gaan racen is een wereldwijd voorbeeld van motivatie en betrokkenheid.”

De FIA-president is het volstrekt oneens met doemdenkers die stellen dat het de sport en Liberty Media alleen maar om het geld te doen is. “Ik lees dat we het deden voor het geld. Dat vind ik verkeerd. We doen dit omdat we vinden dat het leven weer zo normaal mogelijk zou moeten verlopen, natuurlijk met inachtneming van het virus. Niemand kon voorspellen dat we onder deze omstandigheden zouden moeten leven, maar we moeten nu eenmaal met het virus leren leven.”

Volgens Todt is de Formule 1 erg creatief geweest bij het omgooien van de kalender en het inbrengen van vervangende circuits als Mugello, Imola en de Nürburgring. De flexibiliteit van alle betrokken “vereiste een hoop energie en creativiteit” aldus Todt. “Juridisch is het een enorme gok geweest om in deze situatie te beslissen om weer te gaan racen dus het is geweldig dat iedereen zijn steun heeft uitgesproken. Je hebt de medische en administratieve commissies van de FIA, de lokale promotors, de overheden, de teams. Het is een gezamenlijke inspanning die het mogelijk maakt dat we dit kampioenschap kunnen organiseren.”

Een van de pijlers onder de terugkeer van de Formule 1 is het testen van alle betrokkenen. De duizenden tests leverden tot nog toe drie positieve gevallen op, één daarvan is coureur Sergio Perez die meteen werd uitgesloten van de Britse Grand Prix. De Mexicaan was tussen de races in Hongarije en Groot-Brittannië naar zijn familie in Mexico gereisd en vermoedelijk in die periode besmet geraakt. Todt wil de coureur van Racing Point niet veroordelen voor zijn actie, maar waarschuwt wel voor de consequenties er van.

“We hebben een gedragscode voor alle betrokkenen waarmee we het risico hopen te beperken. Die code zal net zolang gehandhaafd blijven als nodig is en de mensen die besluiten een gokje te wagen zullen de gevolgen daarvan moeten ondergaan. De enige boodschap die ik wil meegeven is ‘heb respect voor de code want het kan van invloed zijn op jou en de mensen om je heen. We moeten voorzichtig blijven.”

Met medewerking van Luke Smith