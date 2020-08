Racing Point: Je hebt van de RP20 het laatste nog niet gezien

De Racing Point die stevig gebaseerd is op de Mercedes van 2019, wordt in principe beschouwd als de derde snelste wagen van het veld na de Mercedes en de Red Bull en is potentieel zelfs sneller dan de wagen van Max Verstappen en Alexander Albon. Dat was alvast het geval op de bochtige Hungaroring, waar Lance Stroll en Sergio Perez de derde en vierde startplek bemachtigden.

Maar het team kon dat basistempo niet omzetten in klinkende resultaten en pakte nog geen podium, deels door pech en deels door foutjes bij het team, dat ondanks de snelle wagen nog steeds een van de kleinere renstallen op de grid is. Bovendien speelde het team sterkhouder Sergio Perez kwijt voor onbepaalde tijd door zijn positieve coronatest en haalde vervanger Nico Hülkenberg de start niet wegens een probleem met de koppeling.

"We moeten toegeven dat het nog niet echt mee heeft gezeten voor ons om verschillende redenen, waaronder enkele fouten in de eerste races", vertelde technisch directeur Andy Green aan onder meer Motorsport.com. "Ook in Silverstone deden we het weer minder, maar daar hadden we ook geen vat op. We verloren een rijder en moesten ons weekend omgooien [om Hülkenberg in te passen]. Er is geen duidelijk oorzaak, het zijn gewoon veel kleine dingen die niet goed zijn gegaan. We hebben gezien waar de wagen toe in staat is, maar het is heel moeilijk om die op zijn piek te laten presteren. En we werken ontzettend hard om dat te doen."

Green gaf aan dat het team nog veel te leren heeft over het karakter van de RP20, nadat het aerodynamische concept deze winter op de schop werd gegooid om dat van Mercedes na te bootsen. "We leren elke dag veel bij. Dit nieuwe concept rijdt helemaal anders dan de auto van vorig jaar. En we hadden slechts enkele dagen in februari op een koud circuit in Barcelona om dat te begrijpen. Dus we zijn nog altijd aan het leren."

Teambaas Otmar Szafnauer gaf toe dat het team nog te weinig presteerde, maar verklaarde ook dat de timing van de Safety Car in Silverstone ervoor zorgde dat Stroll niet kon profiteren van het feit dat hij op de mediumband was gestart. "Andy heeft gelijk, en soms ligt het ook aan de omstandigheden", aldus Szafnauer. "Ik vond dat Lance het geweldig deed door Q3 te bereiken op de hardere band. Daar hadden we een voordeel moeten hebben wanneer de rijders op de zachtere band kwamen pitten, maar dat gebeurde nooit door de Safety Car. Daardoor was het voordeel weg. Lance verloor ook terrein bij de start omdat de zachte band daar beter voor was. Dat zijn typisch dingen die je niet kan voorspellen."