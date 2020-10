"Overwinning Maldonado had niets te maken met een complot"

Maldonado was in 2012 bezig aan zijn tweede jaar bij Williams en had tot dan toe in de Formule 1 een achtste plaats als beste resultaat achter zijn naam staan. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya steeg hij echter ver boven zichzelf uit. Hij pakte niet alleen verrassend pole-position, maar won ook de race voor Fernando Alonso en Kimi Raikkonen.

Direct deed het gerucht de ronde dat Maldonado zijn zege te danken had aan Bernie Ecclestone. De Formule 1-chef zou wat met de regels hebben gesjoemeld om zijn vriend Frank Williams een verlaat verjaardagscadeau te geven. De oprichter van Williams was een paar weken eerder zeventig jaar geworden. De theorie werd kracht bijgezet door de brand die na de race in de garage van Williams uitbrak en waarbij ‘bewijsmateriaal’ als banden en onderdelen zouden zijn verbrand.

Wurz was indertijd als adviseur bij het team betrokken en wijst alle beschuldigingen resoluut van de hand. “Zeker niet! Ik was nog bij het team en het waren ook de dagen dat Toto Wolff er [als aandeelhouder] bij was betrokken. Die brand was gevaarlijk, catastrofaal bijna. De auto was gewoon erg snel, omdat we als team een van de eersten waren die doorhadden dat je de voorbanden via de velgen kon verwarmen. Dat hadden Ed Wood en ik bedacht. We stonden naast het circuit en hadden het over de luchtstroom die door de velg wordt geleid en de banden afkoelt, waardoor iedereen onderstuur had. Wij hadden het als eerste door.”

Het team besloot met het gegeven aan de slag te gaan en de hitte van de remschijven te gebruiken om de banden op temperatuur te houden. Het was volgens Wurz de reden dat Maldonado zo snel kon zijn in Spanje. “Wij waren nu eenmaal de eersten die het voor elkaar hadden. Daarna werd het door iedereen gekopieerd en viel Williams weer terug.”