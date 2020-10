De Formule 1-organisatie heeft door de coronapandemie het programma voor het seizoen 2020 flink overhoop moeten gooien. Diverse circuits konden geen Grand Prix organiseren, waardoor werd uitgeweken naar alternatieven. Eerder dit seizoen was de F1 al te gast op Mugello en de Nürburgring, banen die niet op de oorspronkelijke kalender stonden. In beide gevallen reageerden de coureurs enthousiast over de nieuwe uitdagingen.

Aanstaand weekend volgt een geheel nieuwe uitdaging: de Grand Prix van Portugal op het Autodromo Internacional do Algarve in Portimao. Voor het eerst sinds 1996 - destijds in Estoril - doet de Formule 1 Portugal weer aan. Het complex in Portimao werd in oktober 2008 opgeleverd en beschikt over de hoogste FIA-certificering. Verder dan een F1-test kwam de omloop nog niet, al heeft men de afgelopen jaren regelmatig te kennen gegeven graag eens een Grand Prix te organiseren. Die kans komt er dit jaar. Het vloeiende circuit met veel hoogteverschillen zal de nodige mooie plaatjes opleveren, maar wordt het ook een spektakel?

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Portugal?

Het GP-weekend in Portugal vindt plaats van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober. Op vrijdag staan zoals gebruikelijk twee vrije trainingen van anderhalf uur op het schema. Deze beginnen echter wel een uur later dan we in Nederland gewend zijn. De eerste vrije training start om 12.00 uur Nederlandse tijd, de tweede trainingssessie begint om 16.00 uur. Op zaterdag volgt men weer het gebruikelijke tijdschema. Om 12.00 uur Nederlandse tijd staat de laatste vrije training op het programma. Deze duurt een uur. Om 15.00 uur start de kwalificatie. De Grand Prix van Portugal start om 14.10 uur Nederlandse tijd. Dat is een uur eerder dan we gewend zijn.