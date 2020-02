Overzicht: Deze coureurs komen op de derde F1-testdag in actie

Vrijdag zien we Max Verstappen weer in actie nadat hij op donderdag geen publieke activiteiten in zijn agenda had staan. Het testwerk werd verricht door teamgenoot Alexander Albon, die voor de eerste keer in de RB16 stapte. De Thaise Brit deed het niet onaardig. Hij had aan het begin van de ochtend wat opstartproblemen omdat hij niet helemaal lekker in de wagen zat, maar hij passeerde halverwege middag wel de 100 ronden-barrière. Verstappen komt vrijdagochtend weer in actie, Albon neemt vervolgens de middag voor zijn rekening.

Sebastian Vettel komt de gehele dag in actie nadat hij donderdagmiddag pas de eerste meters maakte in de Ferrari SF1000. De eerste dag moest hij vanwege ziekte missen. Vrijdag mag de Duitser een volledige dag achter het stuur van de wagen kruipen en zal hij een deel van de opgelopen achterstand goed moeten maken.

Bij Mercedes verdelen Valtteri Bottas en Lewis Hamilton het werk opnieuw. De formatie kwam donderdag in het nieuws vanwege het DAS-systeem, een nieuw en innovatief stuursysteem. Hamilton testte het concept donderdagochtend, maar Bottas kwam er vervolgens niet zichtbaar meer mee in actie. Het is de vraag of de Finse coureur vrijdag nog de kans krijgt.

De Canadese inbreng is groot, beide coureurs uit dat land komen in actie: Lance Stroll krijgt een volledige dag achter het stuur van de Racing Point RP20, Nicholas Latifi stapt in de Williams.

De actie op het Circuit de Barcelona-Catalunya begint andermaal om 9.00 uur. Zoals altijd doet Motorsport.com uitgebreid verslag en brengen onze mensen ter plaatse je het laatste nieuws.

Overzicht van de coureurs die vrijdag in actie komen: