Ricciardo: “Testen voelt dit jaar een stuk normaler”

De Australiër stapte begin 2019 over van Red Bull Racing naar Renault. Tijdens de eerste wintertests in dienst van zijn Franse werkgever moest hij wennen aan de wagen, de procedures en de nieuwe teamleden. Daardoor kon de rijder uit Perth zich niet volledig focussen op de ontwikkeling van de nieuwe bolide. Dit jaar voelt hij zich meer in staat om de engineers de juiste weg te wijzen.

Op de vraag van Motorsport.com hoe anders het voelt nu hij aan zijn tweede jaar bij Renault begint, antwoordde Ricciardo: “Het voelt nu een stuk normaler. Vorig jaar probeerde ik zoveel mogelijk feedback te geven maar tegelijkertijd geen chaos in hun hoofden te creëren. Ik probeerde een balans te vinden maar tegelijkertijd relaties op te bouwen. Ik wilde gewoon slim omgaan met het doorspelen van informatie, niet direct de grootste schreeuwlelijk in de ruimte zijn. Dit jaar vergelijk ik het meer met het testen voor Red Bull. Vorig jaar was ongewoon.”

Het feit dat hij vanaf het eerste moment competitieve rondetijden kon noteren, stemt hem zeer tevreden: “Mijn tweede ronde van de eerste dag was een 19.0, heel erg snel. Het voelt nu bekender, voor het tweede jaar op rij in de auto te stappen. De eerste indrukken zijn goed. Het was qua gripniveau en downforce zeker beter dan voorheen. Het begint pas echt als we op zoek gaan naar die laatste halve seconde, dan zie je pas waartoe de wagen in staat is. Het eerste gevoel zegt me dat er verbetering geboekt is.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble