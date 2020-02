Perez zeer te spreken over zijn ‘roze Mercedes’

De middenmoter zorgde voor de nodige ophef door een bolide te onthullen die zeer veel gelijkenissen vertoont met de Mercedes uit 2019. In de paddock wordt de RP20 al gekscherend ‘de roze Mercedes’ genoemd. Perez kan daar wel om lachen en reageert gevat: “Ik hoop dat hij net zo goed presteert als hun auto maar het is nog erg vroeg in het seizoen”, aldus de Mexicaan, die op donderdag de tweede tijd noteerde. “We hebben nog veel dingen te testen. Er is nog veel werk aan de winkel en het team werkt vol gas. Het goede is dat we eindelijk een wagen hebben die zeer veel lijkt op het model waarmee we in Melbourne aan de start verschijnen. Dat is erg positief om te weten. We kunnen veel meer leren dan in voorgaande seizoenen, toen we altijd laat waren met onze wagen. We zijn op de juiste weg en de auto heeft zeer zeker potentie. Hopelijk komen we sterk uit de startblokken.”

Racing Point technisch directeur Andy Green stelde dat de keuze voor het Mercedes-concept “een groot risico” was. Perez is van mening dat het de gok waard is, gezien de huidige staat van de formatie: “Na zoveel jaar ben je gewend geraakt aan je ontwerp. De auto verandert aanzienlijk als je zo’n drastische wijziging doorvoert. De wijze waarop de wagen werkt is heel anders. Het is een enorm risico maar ik denk dat het de gok waard is. Er is nog veel waar we aan moeten werken. De basis is goed.”

Heeft Racing Point de Mercedes van 2019 gekopieerd?

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble