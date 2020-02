Raikkonen noteert toptijd op tweede dag, Mercedes zorgt voor reuring

In de ochtenduren viel het al meteen op. Lewis Hamilton trok het stuur steevast naar zich toe bij het opkomen van het rechte stuk, om dit stuurwiel richting de eerstvolgende bocht weer in de normale stand te zetten. Technisch directeur James Allison bevestigde later dat het om het zogenaamde Dual Axis Steering-systeem gaat. Hiermee kan een coureur de stand van de wielen ietwat aanpassen gedurende de ronde. De wielen staan normaal namelijk iets naar binnen. Op rechte stukken kan Mercedes de wielen dankzij dit systeem echter recht zetten, om zo ongewenste wrijving te voorkomen. In de bochten schakelt men weer over op de normale (en daarvoor ideale) stand van de wielen.

Hoeveel tijdwinst dit slimmigheidje in de praktijk oplevert, valt nog te bezien. Feit is wel dat Mercedes de concurrentie weer een slag voor is en zo ook bij stabiele reglementen weer een innovatie heeft gevonden. De Mercedes-kopstukken maken zich geen zorgen over de legaliteit van deze vondst, al denkt Red Bull-adviseur Helmut Marko daar net iets anders over. Los van deze noviteit en alle discussie maakte Mercedes dinsdag weer een ijzersterke indruk. In tegenstelling tot dinsdag bracht Hamilton ditmaal geen toptijd op de klokken, maar maakte hij wel indruk met veelbelovende long-runs. Zo werkte hij voor de lunch maar liefst 106 ronden af. Valtteri Bottas, die na de lunch plaatsnam in de nieuwe W11, bracht het totaal van Mercedes op 183 ronden.

In de tijdlijst vinden we Hamilton en Bottas terug op de respectievelijk negende en dertiende tijd. Net als Ferrari heeft men niet het achterste van de tong laten zien. Bij de Scuderia kwam Sebastian Vettel voor het eerst in actie, maar dit veranderde niets aan de aanpak. Ferrari bleef sandbaggen, met Vettel op P6 en Charles Leclerc op P8. Bij het derde topteam, Red Bull Racing, maakte Alexander Albon vandaag zijn eerste meters in de RB16. De Britse Thai paste niet optimaal in zijn zitje en kende daardoor een stroeve start, maar wist het circuit uiteindelijk nog wel 134 keer te ronden. In de tijdenlijst vinden we hem met een 1.17.912 terug op de vierde stek.

De voorzichtige aanpak van de topteams maakte de weg vrij voor een verrassende naam aan de kop. Raikkonen reed een uur voor het sluiten van de markt de initiële toptijd van Sergio Perez uit de boeken. De Racing Point-coureur sloot de ochtenduren als snelste man af met zijn kopie van de Mercedes W10, maar zag The Iceman met een 1.17.091 langszij komen. Helemaal vlekkeloos verliep de sessie overigens niet voor de Finse Alfa-coureur. In het laatste kwartier kwam hij stil te staan met de C39, hetgeen de eerste code rood van deze testweek opleverde. Eerder op de dag spinden Pierre Gasly en Romain Grosjean al, maar zij kwamen er nog zonder kleerscheuren vanaf.

Morgen staat de laatste dag van deze eerste testweek op het programma. Dan komt Max Verstappen voor de lunch ook weer in actie. Vanzelfsprekend is alles weer rechtstreeks te volgen via de liveblogs van GPUpdate.net en Motorsport.com.

Uislag van de tweede F1-testdag in Barcelona: