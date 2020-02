Mercedes: 'Redelijk zeker' dat DAS-systeem legaal is

Op onboardbeelden was donderdagochtend in Barcelona te zien dat Lewis Hamilton het stuur op de rechte stukken naar zich toe trok en dat het stuur kort voor de bocht weer in de originele positie terugkeerde. Het systeem zorgt dat de stand van de voorwielen verandert. De aanpassing is naar verluidt gunstig voor het gedrag van de wagen in de bochten, op het rechte stuk wordt de drag juist geminimaliseerd.

Technische uitleg van het DAS-systeem: Zo werkt het controversiële stuursysteem van Mercedes

Technisch directeur Allison verklaarde donderdag in Barcelona dat het gaat om een zogenaamd DAS-systeem, waarbij DAS staat voor Dual Axis Steering. “We hebben een systeem op de auto, het is een nieuw idee. We hebben er ook een naam voor. We noemen het DAS, mocht dat interessant zijn", aldus Allison. "Het geeft een extra dimensie aan het stuur, aan de coureur en we hopen dat het dit jaar nuttig gaat zijn. Hoe we het precies gebruiken en waarom we het gebruiken, is iets wat we voor onszelf houden.”

Direct na het vertonen van de beelden werden vraagtekens gezet bij de legaliteit van het systeem, maar Allison verklaarde dat de FIA op de hoogte was van het gebruik ervan. “Dit is niet nieuw voor de FIA, het is iets waar we al enige tijd over praten”, vervolgde Allison. “De regels zijn wat betreft het stuursysteem redelijk duidelijk, wij zijn er redelijk zeker van dat dit aan de voorschriften voldoet.”

Hamilton: Geen zorgen over veiligheid

Hamilton kreeg donderdag de eer het systeem te testen en was redelijk te spreken over ‘het project’, zo verklaarde de Brit: “Wat betreft de veiligheid hebben we vandaag geen problemen gehad. De FIA is oké met dit project. Voor mij is het heel bemoedigend om te zien dat het team doorgaat met innovaties en zo voorop blijft lopen. Ik denk dat dit komt door de geweldige mensen die binnen dit team werken. Hopelijk werkt het systeem.”

Volgens Allison was de introductie van het DAS-systeem slechts een van de innovaties op de nieuwe Mercedes W11. De auto was woensdag op de eerste dag van de test het snelste. “Alle wagens die we op het circuit brengen zijn versierd met allerlei innovaties”, vervolgde de technisch directeur. “Het is alleen zo dat die dingen vaak niet zo duidelijk zichtbaar als dit systeem, wat je met eigen ogen kunt zien. Ik ben erg trots dat het team niet op haar lauweren rust en het een jaar rustig aan doet, maar ieder jaar kijken we of we deze innovaties op het circuit kunnen krijgen en ervoor kunnen zorgen dat ze werken. Dat is leuk, maar dit is slechts het puntje van de ijsberg met dit soort dingen op de auto.”

Met medewerking van Luke Smith