Oud-coureur Montoya prijst McLaren-teambaas Seidl de hemel in

McLaren is op Ferrari na het oudste team actief in de Formule 1. Sinds de jaren zestig reden vrijwel alle grote kampioenen voor de renstal uit Woking, maar de laatste jaren ging het een stuk minder. Dieptepunt vormden de seizoenen 2015 en 2017 waarin het team negende werd in het kampioenschap.

Sinds de komst van Andreas Seidl in 2019 is McLaren echter nadrukkelijk de weg omhoog ingeslagen en het is dan ook vooral aan de in Passau geboren Duitse ingenieur te danken dat het de renstal weer voor de wind gaat, stelt Juan Pablo Montoyam, in gesprek met Motorsport.com. “Sinds hij bij McLaren is begonnen, heeft hij de mentaliteit van het team en de manier waarop ze dingen doen omgegooid”, legt de oud-coureur van McLaren uit. “Ze hebben nu echt een gezonde basis."

Montoya reed zelf in 2005 en 2006 voor het team uit Woking en behaalde als teamgenoot van Kimi Raikkonen drie Grand Prix-overwinningen. In 2006 gingen de twee partijen na slechts tien races voortijdig uit elkaar.

Seidl werkte voordat hij bij McLaren aan de slag ging, uiterst succesvol bij het Le Mans-project van Porsche, maar Montoya kent de Duitser vooral uit de periode dat Seidl bij BMW werkte en de Colombiaan voor het BMW Williams F1-team reed. “Hij heeft het heel goed gedaan bij Porsche en ik heb jaren geleden met hem samengewerkt bij BMW. Het komt wel goed. Hij heeft persoonlijkheid en begrijpt wat het team echt nodig heeft”, aldus Montoya die voorspelt dat het team z’n plafond nog lang niet heeft bereikt. “Het grote doel is volgend jaar, als de regels veranderen en er een nieuwe auto komt. Dat hangt ervan af wie er weer een betere auto kan bouwen.”