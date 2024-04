In zijn Formule 1-tijd kreeg Juan Pablo Montoya het niet makkelijk bij Williams, waar hij het moest opnemen tegen Ralf Schumacher. In de podcast Beyond the Grid benadrukt Montoya dat Schumacher 'echt heel goed' was. "Mijn hemel, wat was hij snel! Het was vervelend en zo moeilijk. De dingen die hij met een auto over één ronde kon doen; hij was onwerkelijk. Het was echt onwerkelijk. Het was frustrerend en irritant dat ik hem niet kon bijbenen in het begin."

Op een ander front deed Montoya het naar eigen zeggen beter: het mentale spel. Daarin ziet de 48-jarige Colombiaan ook een verschil tussen de Formule 1-coureurs van nu en vroeger. "We spraken nooit echt met elkaar. Vandaag de dag zijn teamgenoten beste vrienden dankzij sociale media. Ze gaan samen uiteten en spelen padel met elkaar. In mijn tijd sprak je met niemand. Ik sprak alleen met Fernando [Alonso] en doe dat nog steeds. En soms nog met Rubens [Barrichello] en [Felipe] Massa. Dat was het wel."

Volgens Montoya was de Formule 1-paddock in zijn tijd dan ook 'heel vijandig'. "Je praatte met niemand." Ook in de IndyCar kreeg hij die les te leren van niemand minder dan teameigenaar Chip Ganassi. "Hij vertelde me misschien wel een van de beste zinnen... Ik was een keer aardig tegen een coureur en ik was niet meedogenloos toen ik tegen hem racete. Hij [Ganassi] werd boos op me en zei: 'Als je vrienden wil, neem je die maar mee. Je bent hier niet om vrienden te maken.' En hij had gelijk. Vandaag de dag is iedereen aardig dankzij sociale media. Maar als je zo aardig bent, is het moeilijk om een klootzak te zijn."

Dat heeft volgens Montoya bovendien gevolgen op de baan. "Het is dan moeilijk om een actie in te zetten waarbij je de ander van de baan forceert als je hem aardig vindt." Coureurs benadrukken vaak dat zij heel anders zijn wanneer het vizier dichtgeklapt wordt voor de start van de race, maar de Indy 500-winnaar gelooft daar niet helemaal in. "Ik bedoel, ja je gaat hard vechten tegen hem. Maar het is niet zo meedogenloos. Nu zijn de regels zo dat je niet meer zo extreem kunt zijn. In mijn tijd kon je hem dan gewoon van de baan rijden."