Silverstone is dit weekend het toneel voor de allereerste kwalificatierace in de Formule 1. Dit experiment van de F1-organisatie moet ervoor zorgen dat er meer spektakel te zien is gedurende een raceweekend. Zo wordt de huidige kwalificatie op vrijdagmiddag gehouden en maken coureurs zich op zaterdagmiddag op voor een sprintrace over 100 kilometer.

De Britse Grand Prix werd vorig jaar gewonnen door Lewis Hamilton, die Max Verstappen te snel af was. Een week later werd de 70th Anniversary Grand Prix gehouden op hetzelfde circuit en toen waren de rollen omgedraaid. Hamilton had te maken met een bandenprobleem en kon de Red Bull-rijder niet te grazen nemen.

Onboard: Een virtuele ronde op Silverstone

Dit jaar gaat het Verstappen voor de wind in de titelstrijd. Na drie gewonnen races op rij heeft Verstappen een voorsprong van 32 punten op Hamilton. Mercedes komt op Silverstone met een update, maar er heerst bij de Britten onzekerheid of het daadwerkelijk zoden aan de dijk gaat zetten in de titelstrijd. Kan de Nederlander dat dit weekend op Silverstone weer een goede zaak doen? De tijd zal het uitwijzen. Met onderstaand spoorboekje hoef je in ieder geval niets van de actie te missen.

Tijden F1 GP van Groot-Brittannië op Silverstone

Het tijdschema voor de Grand Prix van Groot-Brittannië is ten opzichte van een regulier raceweekend behoorlijk aangepast. De eerste training is vrijdag pas om 15.30 uur onze tijd waarna de kwalificatie om 19.00 uur van start gaat. De zaterdag bestaat vervolgens uit de tweede vrije training om 13.00 uur met de sprintkwalificatie om 17.30 uur. De race begint zondagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 16 juli 15.30u-16.30u Kwalificatie Vrijdag 16 juli 19.00u-20.00u Derde vrije training Zaterdag 17 juli 13.00u-14.00u Sprintrace Zaterdag 17 juli 17.30u Race Zondag 18 juli 16.00u