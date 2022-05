Organisatie Formule 1-race Miami wil datum begin mei behouden

Op 8 mei werd de eerste Grand Prix van Miami verreden en alleen op zondag trok het circuit al rond de 80.000 bezoekers. Het was een belangrijk moment voor de Formule 1 om meer voet aan de grond te krijgen in Amerika. Met Miami en Austin, waar F1 in oktober racet, heeft de Formule 1 momenteel twee Grands Prix in de Verenigde Staten. Volgend jaar komt daar met Las Vegas een derde bij. Deze Grand Prix staat gepland voor november 2023 en vindt plaats op de beroemde Strip.

Vanwege andere evenementen in het Hard Rock Stadium wil de organisatie van de Miami GP graag de plek begin mei houden. Zo wordt het tennistoernooi Miami Open halverwege maart tot begin april gespeeld en trappen de Miami Dolphins het NFL-seizoen in september af. "Het kan één of twee weken verschoven worden, maar het zal elk jaar rond deze tijd zijn. We hebben ook het tennistoernooi, dus dit is zo'n beetje de datum. Het kan een week eerder of later zijn, afhankelijk van wat er allemaal georganiseerd wordt... maar het blijft elk jaar rond deze tijd", zegt Miami GP-baas Tom Garfinkel tegen Motorsport.com.

Bij de aankondiging van de Grand Prix van Las Vegas werd nog geen exacte datum bekendgemaakt, maar wel staat vast dat deze zaterdagavond lokale tijd verreden wordt. De drie Amerikaanse races worden allen in verschillende tijdzones verreden, met de hoop om meer fans aan te spreken. Garfinkel had echter niet verwacht dat de sterk uit elkaar liggende data belangrijk zouden worden. "Het is fantastisch dat er drie Grands Prix in Amerika zijn en het is prachtig dat er ook een in Las Vegas wordt verreden", gaat Garfinkel verder. "Ik kijk erg uit naar de avondrace op zaterdag. Het is geweldig voor de Formule 1 en de autosport in Amerika. Wij verwelkomen het. Wij wilden dolgraag deze sport introduceren bij mensen die het nog niet hadden meegemaakt en we hopen dat Las Vegas dezelfde intenties heeft."

Miami is met een tienjarig contract de langst gecontracteerde race in de Verenigde Staten. De organisatie in Austin heeft zijn handtekening onder een deal van vijf jaar gezet, terwijl Las Vegas vanaf 2023 voor drie jaar wordt ingeroosterd.