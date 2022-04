VIDEO: Zo ziet een ronde over nieuwe F1-circuit Las Vegas eruit

De Formule 1 kondigde vorige week aan dat de Grand Prix van Las Vegas terugkeert op de kalender. Vanaf 2023 gaan er opnieuw F1-bolides door het gokparadijs scheuren. Las Vegas wordt daarmee de derde race op Amerikaans grondgebied, naast de dit jaar debuterende Miami Grand Prix en de GP van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas.

Nadat F1 bij de vorige bezoeken aan Las Vegas op een stratencircuit op de parkeerplaats van Caesars Palace reed, wordt bij de terugkeer in de stad gekozen voor een circuit dat onder meer over The Strip gaat. Met de onderstaande 360 graden video krijg je alvast een idee van hoe het circuit eruit ziet.

Het nieuwe stratencircuit in Las Vegas is 6,1 kilometer lang en bevat veertien bochten. Zoals gezegd razen de coureurs volgend jaar ook over de befaamde Strip, waar alle grote hotels en casino's gevestigd zijn. Dat rechte stuk is zo'n twee kilometer lang en de verwachting is dat de rijders een topsnelheid van zo'n 340 kilometer per uur gaan halen. De Formule 1 en de organisatoren van de race werken samen met casino's en resorts om de race te promoten.