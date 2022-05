Verstappen: Miami en Las Vegas doen niets af aan F1-status Monaco

De Formule 1 was afgelopen weekend voor het eerst te gast in Miami. Vele sterren en bobo’s reisden af naar Florida voor het evenement. Met name op zakelijk gebied was de race een succes. Volgend jaar reist F1 af naar Las Vegas, waar op zaterdagavond een race over de iconische Strip verreden gaat worden. Ook dit belooft een waar spektakel en groot commercieel succes te worden. Toch doet de komst van deze races niets af aan de unieke Grand Prix van Monaco, en blijft dat de kroonjuweel op de kalender. Daarvan is Max Verstappen overtuigd.

“Je kunt Monaco niet vervangen”, aldus de Nederlander. “Monaco heeft zo’n historie. Het kost tijd om dat op te bouwen. Miami is ook totaal anders dan Monaco. Er is veel meer ruimte en de hele sfeer is anders. De cultuur is ook anders. Dat is ook goed, want het zou saai zijn om altijd ergens te rijden waar de cultuur hetzelfde is. Je moet een balans vinden tussen evenementen als Miami, Monaco en uiteraard de permanente circuits.”

Alpine F1-coureur Esteban Ocon deelt de mening van Verstappen: “Monaco is extreem speciaal. Het heeft historie, zo’n race heb je nergens anders. Je moet je echt goed kwalificeren. In de race is het moeilijk inhalen, of je moet veel risico nemen. Het is voor ons totaal iets anders.”

Het contract van Monaco loopt na de aanstaande editie af. De organisatie hoeft normaliter geen fee te betalen om de Grand Prix te organiseren, maar dat gaat mogelijk veranderen in het nieuwe contract. Daardoor gingen geruchten dat de race in het prinsdom mogelijk van de kalender verdwijnt, al werd dat door de lokale promotor naar het rijk der fabelen verwezen.