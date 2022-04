Geen zorgen over toekomst GP Monaco: “Geruchten kloppen niet”

De Formule 1-kalender is de afgelopen jaren steeds omvangrijker geworden. Nadat er in 2021 een recordaantal van 22 races werd afgewerkt door de koningsklasse, loopt dat aantal in 2022 verder op naar 23 stuks. Voor 2023 heeft F1 al bevestigd dat er ook een race in Las Vegas bij komt, wat het aantal races op 24 zou kunnen brengen. Dat is alleen het geval als geen van de huidige races van de kalender verdwijnt, maar op dat vlak is er onzekerheid. Zo vertelde F1 CEO Stefano Domenicali dat er mogelijk races gaan verdwijnen om ruimte vrij te maken voor nieuwe Grands Prix. Wie denkt dat circuits met historische waarde daarbij gespaard blijven, heeft het mis volgens de Italiaan.

Een van die historische races is de Grand Prix van Monaco. De race over het krappe stratencircuit in Monte Carlo is sinds de start van het wereldkampioenschap Formule 1 slechts vier keer niet verreden en heeft sinds 1955 ieder jaar op de kalender gestaan - met uitzondering van 2020, toen het coronavirus roet in het eten gooide. In 2022 staat de race gewoon op het programma, maar gezien de uitspraken van Domenicali is het alles behalve zeker dat het prinsdom ook in de toekomst onderdeel blijft van de F1-kalender. Toch lijkt de autosportbond ACM niet te twijfelen over de plek op het programma van F1.

“Ik wil ingaan op wat we gelezen hebben in de pers, waarin gesproken wordt over problemen om na de editie van 2022 door te gaan met de organisatie van de Grand Prix. Naar verluidt zou de vraagprijs van Liberty te gortig zijn en kan de Grand Prix niet langer plaatsvinden. Dat klopt niet”, legt president Michel Boeri uit bij Gazette de Monaco. “We zijn nog steeds met hen in gesprek en dat moeten we concretiseren door een contract te tekenen. Ik kan je garanderen dat de Grand Prix ook na 2022 blijft plaatsvinden. Ik weet niet of het een contract voor drie of vijf jaar wordt, maar dat is een detail.”

De Formule 1 is dit jaar tussen 27 en 29 mei te gast in Monaco. Het is de eerste keer dat de sport er een driedaags raceweekend afwerkt dat op vrijdag begint, nadat de eerste trainingen voorheen altijd op donderdag plaatsvonden. Voordat F1 een bezoek brengt aan het prinsdom, is eerst de Formule E er al te gast. Zij werken op 30 april hun race af.