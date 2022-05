Alfa Romeo-teambaas hoopt op vlekkeloos F1-weekend in Spanje

De auto van Valtteri Bottas vloog tijdens de kwalificatie op Imola in brand. Alfa Romeo besloot het chassis compleet te vervangen, waardoor de Fin VT2 in zijn geheel verloor. In Miami schoot Bottas in de eerste training van de baan. De schade was dusdanig groot, dat de Fin wederom de tweede sessie niet in actie kwam. Desondanks finishte hij in Italië als vijfde en leek hij in de Verenigde Staten ook op die positie te eindigen. In de slotfase kwam Bottas echter buiten de lijn, ging wijd en toucheerde de muur. Hierdoor kwamen beide Mercedes-coureurs langszij en eindigde de Fin als zevende.

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur hoopt dat het Spaanse Grand Prix-weekend zonder dergelijke problemen verloopt. "Een vlekkeloos weekend zou fijn zijn", zegt de Fransman. "Het mag wel wat rustiger. Het is in ieder geval zaak dat we ons op ons werk richten en de auto blijven ontwikkelen. In Barcelona komen we met een grote update. Daarbij richten wij ons nu ook op het produceren van nieuwe onderdelen, dat is een vrij groot probleem bij ons." Op de vraag wat het nieuwe pakket inhoudt, antwoordt Vasseur. "De vloer is belangrijk als het om performance gaat. Iedereen werkt hieraan. Het is bij ons niet alleen de vloer, houd de FIA-documenten maar in de gaten."

Xevi Pujolar, technisch directeur bij de renstal, weet ook dat andere teams met nieuwe spullen komen. "Ik ga niet in op details, maar onze performance wordt beter", aldus de voormalig Toro Rosso-engineer van Max Verstappen. "Het is ook de vraag hoeveel de concurrentie meeneemt, dat is niet weinig. Met updates blijft het verschil naar onze directe tegenstanders in ieder geval gehandhaafd of vergroten we dit wellicht. Iedereen brengt natuurlijk iets mee, dus ik kan niet zeggen dat wij in een hele comfortabele positie zitten omdat we nu een voorsprong hebben. Het is een kwestie van wie de meest efficiënte updates meeneemt. Het wordt op een gegeven moment lastiger. Teams als Mercedes en McLaren gaan grote stappen maken, daar kun je op wachten. Toch zit door het budgetplafond iedereen wel in hetzelfde schuitje, al spelen er natuurlijk meer factoren mee."

De Spanjaard is van mening dat Alfa Romeo prima in staat is om Mercedes in bepaalde Grands Prix te verslaan, maar denkt dat de focus gedurende het seizoen op de directe concurrentie moet liggen. "In Miami lag de focus op McLaren, Alpine en AlphaTauri", gaat Pujolar verder. "Zijn die drie niet in het spel, dan is Mercedes ons doel. We zijn natuurlijk blij dat we tegen Mercedes strijden. Voor het kampioenschap zijn onze realistische tegenstrevers die andere drie teams." Op de vraag wat de ambities in Barcelona zijn, antwoordt hij. "Hetzelfde als in de eerste vijf races en dat is om met iedereen te knokken. We hebben op alle banen goede prestaties getoond. Ik denk dat we met beide wagens aan de top van het middenveld staan."