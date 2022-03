F1-races op zaterdag: Niet zo ongebruikelijk als je zou denken

Met de aankondiging van de Formule 1-race in Las Vegas neemt de sport afscheid van een decennialange traditie. Voor het eerst in meer dan dertig jaar vindt volgend seizoen een Grand Prix plaats op zaterdag. De race in de wereldberoemde gokstad gaat pas in de avond lokale tijd van start. Europese fans moeten heel vroeg in de ochtend voor de buis zitten om de actie live te bewonderen.

Sinds de start van het Formule 1-wereldkampioenschap in 1950 vonden 74 races plaats op een andere dag dan de zondag. Een luttel aantal op het totaal van 1.059 Grands Prix, maar desondanks een aardige hoeveelheid. Daarbij moet opgemerkt worden dat het merendeel hiervan in de beginjaren van het wereldkampioenschap plaatsvond. De laatste race op zaterdag was namelijk de GP van Zuid-Afrika in Kyalami 1985. De nieuwe F1-sprintraces rekenen we niet mee, aangezien dat niet de hoofdrace van een weekend is.

De allereerste F1-wereldkampioenschapsrace op Silverstone in 1950 werd verreden op zaterdag. Acht dagen later vond de Grand Prix van Monaco plaats, de eerste race op een zondag. Inmiddels heeft op elke dag van de week wel een F1-race plaatsgevonden. Dat is vooral te danken aan de Indianapolis 500, die in de jaren 50 en 60 deel uitmaakte van het wereldkampioenschap Formule 1. Deze race vond namelijk niet plaats op een vaste dag, maar op een vaste datum: Memorial Day (30 mei). Sinds 1974 wordt ook deze race op een zondag verreden. Het weekend trekt simpelweg meer bezoekers aan dan een race op een willekeurige doordeweekse dag.

57 F1-races op zaterdag

Buiten deze Amerikaanse uitstapjes vonden in totaal 57 Grands Prix plaats op een zaterdag. Er zijn enkele uitzonderingen. De Grand Prix van Nederland werd in 1958, 1960 en 1961 op Pinkstermaandag verreden. De Spaanse GP vond in 1972 op de Dag van de Arbeid (1 mei) plaats in de hoop meer publiek richting Jarama te laten trekken. Met de Grand Prix van Zuid-Afrika is veel geschoven. Naast zaterdag en zondag vond de race ook tweemaal plaats op maandag (1967 en 1968) en op vrijdag in 1965.

De race die het vaakst op zaterdag verreden werd, is de Britse GP. In totaal werd de race liefst 29 keer op een zaterdag verreden, in 1983 voor het laatst. In Zuid-Afrika racete het F1-circuit 18 keer op zaterdag, in Nederland tweemaal (1969 en 1982). De Zweedse GP in 1978 werd vanwege het WK Voetbal verplaatst naar de zaterdag: op die dag werd er niet gevoetbald dus waren er geen clashes.

Einde aan een traditie

In 2023 komt er dus een einde aan de traditie van Formule 1-races op zondag. In Amerika vindt de race op prime time plaats, en gezien het belang van de Amerikaanse markt wordt er alles aan gedaan om de lokale fans en kijkers te enthousiasmeren. Dat dat ten koste gaat van een enorm grote en trouwe fanschare elders in de wereld wordt op de koop toegenomen.

De Grand Prix van Zuid-Afrika 1985 krijgt in 2023 een opvolger Foto: Motorsport Images