Het eerste boek uit de reeks - 'Een leven met Formule 1' - is al in mei 2016 verschenen. "We konden nog net meepikken dat Max van Toro Rosso naar het grote Red Bull Racing zou gaan, maar wisten natuurlijk niet hoe het verder zou gaan." Vijf jaar na dato valt te concluderen dat er bijzonder veel is gebeurd en dat er dus bijzonder veel is om over na te praten. Dat begint al met die bewuste overwinning van Verstappen in Barcelona en het bijbehorende commentaar van Olav Mol, dat inmiddels gemeengoed is geworden voor Nederlandse fans.

"Daarna won mijn strot het van mijn hoofd. Je kunt van alles bedenken wat je wilt zeggen, maar naarmate de finishlijn dichterbij kwam werd mijn keel verder dichtgeknepen... Daar zat ik, als een klein kind met dikke tranen in mijn ogen te proberen mijn werk te doen, maar dat gíng helemaal niet." - Dit en veel meer lees je in 'Olav Mol, Een tweede Leven met Formule 1'

Het bovenstaande liet Mol in zijn nieuwe boek optekenen over de laatste meters van Verstappen in Spanje. Er zit een aardige tegenstrijdigheid in. Juist het moment waarop Mol zijn werk naar eigen zeggen nauwelijks kon doen, heeft de bekendste minuten uit zijn loopbaan en zelfs een Theo Koomen Award opgeleverd. "Tja. Als ik er nu op terugkijk, dan denk ik dat je van commentator op zo'n moment toch ook maar gewoon een fan wordt die zit te kijken naar de sport die hij zo mooi vindt en naar het mirakel dat zich ontvouwt. Als sport en emotie elkaar toucheren of zoals hier gewoon keihard raken, dan win je het niet meer in je hoofd en neemt de emotie het over", legt Mol tijdens een video-interview met Motorsport.com Nederland uit.

Sinds die vijftiende mei is er hoe je het wendt of keert veel veranderd, al is het maar de bijna nationale beleving van deze sport. De Formule 1 heeft in Nederland veel nieuwe fans gekregen, de koningsklasse van de autosport is een volkssport geworden. Een prachtige ontwikkeling, zo vindt ook Mol, al brengt het ook met zich mee dat zijn eigen werk door meer mensen wordt gezien en dus ook beoordeeld. "Dat is helemaal niet erg hoor, juist mooi. Al zal ik het hier maar gewoon zeggen zoals het is: veel mensen denken dat commentaar geven bij autosport makkelijk is. Dat komt doordat die mensen de bron zelf niet zijn en in hun hoofd nog een denklijn over hebben. Ik heb die luxe niet en probeer on the spot een wedstrijd te lezen."

Dat lezen van een wedstrijd is overigens een buitengewoon interessant aspect en voor Mol één van de mooiste onderdelen van zijn vak. "Ja, en daarbij zit er voor mij een belangrijk verschil tussen kennis en knowhow. Er zijn best veel mensen in Nederland die kennis hebben van de Formule 1. Kennis kunnen je opdoen door jullie website te lezen, of met informatie uit een boekje. Maar wat voor mij veel belangrijker is, is knowhow. Knowhow betekent letterlijk 'ik weet hoe het zit en hoe het werkt'. Als ik dan heel eerlijk moet zijn, dan denk ik dat mensen met Formule 1-knowhow in Nederland - dus die echt in de paddock rondlopen, de ins and outs kennen en ook weten bij wie je moet zijn - maar op vijf handen te tellen zijn."

Ontwikkeling van Verstappen: Belangrijk leermoment in Monaco

Alhoewel het boek over ontstellend veel meer gaat dan enkel de opmars van Verstappen, valt de ontwikkeling van die elfvoudig Grand Prix-winnaar natuurlijk niet te negeren. Mol heeft er een speciaal hoofdstuk aan gewijd en komt daarin met een bijzondere lezing. Een belangrijk leermoment op weg naar de titelgegadigde die hij vandaag de dag is, zoekt de commentator niet in 2017 of begin 2018 zoals veelvuldig gebeurt, maar meteen na de genoemde zegetocht in Spanje: Verstappens crash tijdens de derde vrije training in Monaco 2016. "Ja, honderd procent. Mede door Helmut - en Jos zal daar ook zeker een rol in hebben gespeeld - hebben ze de rust er toen meer in gekregen. Volgens mij heeft Helmut daar in Monaco tegen hem gezegd 'Max, je hoeft niet altijd te laten zien dat je de snelste bent. Doe dat nou alleen als het echt nodig is.' Ik denk dat dat moment een enorm verschil heeft gemaakt. De latere gevechten op de baan en de manier waarop hij er inging, zijn mede de vorming geweest waar we het over hebben."

"En dat is ook weer waarom we nu zien wat we zien: dat Max en Lewis elkaar in de Grand Prix van Spanje bijvoorbeeld net niet hebben geraakt. Dat aspect maakt die gevechten wat mij betreft zo mooi. Er zijn veel mensen die zeggen 'dit is net zoals tussen Prost en Senna' maar nee, dat was soms ook gewoon ordinair elkaar eraf rammen. Dat doen Lewis en Max niet. En ik denk dat we juist daardoor nog heel veel mooie knokpartijen gaan zien als Formule 1-liefhebbers. Gevechten die precies op het randje zijn, maar niet erover", voorspelt Mol nog veel meer vuurwerk tussen de twee voornaamste matadoren uit het Formule 1-seizoen 2021.

Bekijk hierboven het volledige interview met Olav Mol over het nieuwe boek, zijn eigen werk als commentator en de belangrijke rol van Helmut Marko achter de schermen. Het nieuwe boek van Olav Mol, uitgegeven door Volt, is inmiddels overal verkrijgbaar: online en natuurlijk in de lokale boekhandel. Heb het boek als eerste in huis en bestel hem hier!