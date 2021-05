In zijn zevende Formule 1-seizoen lijkt Max Verstappen zich voor het eerst echt te mengen in de strijd om de wereldtitel. De Red Bull-coureur bezet na vier races de tweede plek met 80 punten, veertien minder dan kampioenschapsleider Lewis Hamilton. Bij de start van het seizoen leek Red Bull over een iets betere auto te beschikken dan Mercedes, maar toch voert het Duitse merk beide kampioenschappen aan. Dat zorgt bij Jos Verstappen voor enige angst dat de regerend kampioen ook in 2021 weer een dominant seizoen gaat draaien.

“Ze hebben het tij snel weten te keren”, constateert Verstappen in gesprek met De Telegraaf. Daarbij mag volgens de voormalig F1-coureur niet vergeten worden dat Mercedes in 2020 met afstand de sterkste auto had. “Er zijn wat aerodynamische veranderingen geweest, maar over het algemeen blijft het een heel goede auto. Je ziet dat zij op dit moment een stuk minder bandenslijtage hebben. Ook denk ik dat Max meer op de limiet moet rijden, puur om hen bij te kunnen houden. Daardoor vraagt hij veel meer van de banden.”

'Geen twijfel wie beter is'

Met name in de races lijkt Mercedes er beter voor te staan dan Red Bull, maar Verstappen vermoedt dat dit eigenlijk ook in de kwalificaties het geval is. “Ik denk echter dat Max er zoveel uitperst dat het nog zo close is. Het verschil in snelheid in de race, zoals we de laatste wedstrijden hebben gezien, is er ook op zaterdag tijdens de kwalificatie. Toch slagen Max en zijn race-engineer erin om alles uit die auto te halen over die ene, snelle ronde. Dat proberen ze in de race ook.” Op zondag lijkt het gat echter weer groter dan op zaterdag. Dat is volgens Verstappen senior, die tussen 1994 en 2003 107 keer aan de start van een F1-race stond, weer te herleiden naar de hogere bandenslijtage door het moeten pushen om Mercedes bij te benen.

De conclusie van Verstappen is dan ook helder: Mercedes lijkt op dit moment gewoon over een betere auto te beschikken dan Red Bull. Dat de in Milton Keynes gevestigde renstal normaal goed is in het doorontwikkelen van de auto, biedt volgens de 49-jarige enig perspectief. “We zien de gedrevenheid bij iedereen, maar op dit moment is het nog niet goed genoeg. Ze moeten echt nog wel een stap maken en het liefst zo snel mogelijk, want de achterstand moet niet te groot worden.” Aan de verrichtingen van zijn zoon ligt het in zijn ogen niet. “Misschien moet ik het niet zeggen, maar Max laat die auto er beter uitzien dan dat die daadwerkelijk is. Als je Max en Lewis in dezelfde auto zet, bestaat er voor mij geen twijfel wie er beter is.”