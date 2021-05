FIA overweegt laatste chicane in Barcelona te schrappen

De Formule 1 racete afgelopen weekend op een iets aangepaste lay-out van het circuit van Barcelona na een wijziging van Bocht 10. Hoewel de aanpassing het inhalen niet bepaald bevorderde viel de vernieuwde bocht wel in de smaak bij de coureurs, al blijven de rijders vooral kritisch over de chicane die nu bocht 14 en 15 vormt.

De krappe chicane werd in 2007 neergelegd om de coureurs met minder snelheid het rechte stuk op te laten komen. Voorheen waren de laatste twee bochten voor start/finish namelijk twee snelle doordraaiers naar rechts. De eerste knik naar rechts heeft in 2007 dus plaats moeten maken voor de krappe chicane, een besluit dat nooit erg populair is geweest binnen de paddock.

Afgelopen weekend was er in Barcelona opnieuw een aantal coureurs dat pleitte voor een terugkeer naar de situatie van voor 2007. Zo is Sebastian Vettel van mening dat “het terughalen van de laatste twee bochten” een mogelijkheid is om inhalen op het Catalaanse asfalt te bevorderen en heeft hij “goede hoop voor de toekomst” dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

FIA evalueert aanpassing

Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi had na de race goed nieuws voor Vettel. De Australiër liet namelijk weten dat de FIA al een tijdje onderzoekt of de laatste chicane geschrapt kan worden, als onderdeel van een voortdurende evaluatie van de circuits door de FIA.

“Het is iets waar we al een tijdje naar kijken”, vertelt Masi over het aanpassen van de laatste sector. “Het is uiteraard geen verandering die je van de ene op de andere dag doorvoert. Je moet alle implicaties en onbedoelde gevolgen die mogelijk op zullen treden namelijk ook in ogenschouw nemen. Zoals het met al onze circuits en verschillende bochten gaat, werken we samen met de teams, de coureurs en de Formule 1 om er voor te zorgen dat we een zo veilig mogelijk circuit hebben, maar ook iets hebben dat goede races bevordert.”

Alonso: "Inhalen zal altijd lastig blijven in Barcelona"

Dat inhalen bijzonder lastig is op het circuit van Barcelona werd ook afgelopen weekend weer bewezen, toen de race vooral op tactisch vlak werd beslist en niet zozeer met een strijd op de baan. Ook de vernieuwde Bocht 10 kon daar niets aan veranderen, merkte ook Fernando Alonso op.

“Het gevoel dat ik al had over Bocht 10 werd bevestigd: de verandering heeft niet veel betekend voor de inhaalmogelijkheden”, sprak de Spanjaard na afloop. “Wat dat betreft is de bocht redelijk hetzelfde gebleven. Het is nu een leukere bocht omdat je hem sneller kunt nemen en je neemt meer snelheid mee naar de bochten erna, dat is positief. Maar wat betreft het inhalen is het niet echt een verandering. Het is ook moeilijk om te zeggen hoe het beter moet. Misschien met een iets langere DRS-zone na de chicane, of dat je direct na de chicane al je DRS kunt openklappen. Ik weet het niet. Barcelona zal altijd een plek blijven waar het lastig inhalen is.”