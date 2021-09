Netflix “zou bod overwegen” als de Formule 1 weer verkocht wordt

Steeds meer streamingdiensten mengen zich in de strijd met traditionele televisiestations om de uitzendrechten van grote sporten binnen te halen. Partijen als Amazon en DAZN hebben hun pakketten uitgebreid met live sport en vanaf volgend seizoen wordt de Formule 1 in Nederland uitgezonden door ViaPlay. Het wordt gezien als een interessante uitbreiding van het huidige pakket waarin entertainment voorop staat.

Netflix is met de succesreeks Drive to Survive op de markt gekomen, maar het aankopen van de F1-uitzendrechten gaat op dit moment nog een stap te ver. Dat heeft volgens CEO Reed Hastings vooral te maken met het gebrek aan controle over het product, wat ook geldt voor andere journalistieke uitlatingen. “Nieuws is van nature politiek en dat varieert van land tot land”, vertelde Hastings recent in een interview met Der Spiegel. “Het is moeilijk om wereldwijd nieuws te produceren zonder daarbij vijanden te creëren. Het is makkelijker voor anderen die actief zijn in een regionale markt. Daarnaast maken we entertainment en zijn we geen journalisten, die aan bepaalde standaarden en ethische richtlijnen moeten voldoen. Wat dat betreft blijven we ook van live sport af.”

Interessant is echter dat Netflix zich wel in de debatten over sportrechten zou mengen als er bijvoorbeeld een kans komt om het complete platform over te nemen. Liberty Media, de huidige eigenaar van de Formule 1, heeft geen indicatie van verkoop gegeven, maar Netflix is op de markt als het zover komt. “We hebben bij het uitzenden van sport geen controle over de bron”, aldus Hastings. “We zijn geen eigenaar van de Bundesliga, zij kunnen deals maken met iedereen en doen wat ze willen. Wij willen een zekere vorm van controle zodat we onze eigen klanten een veilige deal kunnen bieden. De commerciële rechten van de Formule 1 zijn een paar jaar geleden verkocht. Op dat moment hoorden wij niet bij de mogelijke kopers, maar nu zouden we er zeker over nadenken.”

Het is echter onwaarschijnlijk dat Netflix op wereldwijde schaal controle krijgt over de Formule 1. Ian Holmes, directeur mediarechten bij F1, verklaarde recent in gesprek met deze site dat men vooral op regionaal niveau blijft werken als het gaat om uitzendrechten.

