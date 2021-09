Grand Prix van Miami bevestigt racedatum voor 2022

In april van dit jaar was al bekendgemaakt dat de Formule 1 – na een lobby van enkele jaren - dan eindelijk in 2022 naar Miami komt. Daarmee krijgt de Verenigde Staten een tweede Grand Prix in huis, want de USGP op het Circuit of the Americas in Austin blijft ook gewoon (in oktober) op de kalender staan.

Grote man achter de Grand Prix van Miami is Tim Garfinkel, een zakenman die onder andere eigenaar is van de american football club Miami Dolphins. Volgens Garfinkel loopt de organisatie van de race op rolletjes. “We hebben hard gewerkt om een circuit te ontwerpen waarop geweldig geracet kan worden en de locatie biedt ongeëvenaarde ervaringen voor de fans. We zijn blij dat we nu de datum bekend kunnen maken zodat mensen kunnen beginnen met plannen.”

Het circuit van de Grand Prix van Miami ligt op het terrein van het Hard Rock Stadium. Aan het aanleggen van het zogeheten Miami International Autodrome wordt hard gewerkt. Het asfalt is al gestort, maar er moet nog een hoop gebeuren, stelt racedirecteur Richard Cregan. “Ik twijfel er niet aan dat de Formule 1-gemeenschap en de fans van de sport over de hele wereld versteld zullen staan van wat ze in mei te zien krijgen. De aanleg van het circuit vordert zoals verwacht en nu we onze datum bevestigd hebben gekregen, kunnen we snel verder gaan met het onthullen van meer details van de ervaring die we zullen beleven op het circuit. Het zal echt een opvallende toevoeging zijn aan de kalender. Deze locatie staat al bekend om het creëren van onvergetelijke ervaringen voor evenementen als de Super Bowl en de Miami Open. We kijken ernaar uit om een geheel nieuwe wereldwijde sportgelegenheid te omarmen.”

Opmerkelijk is overigens dat begin mei altijd de start vormt van het Europese deel van het Formule 1-seizoen en dat met de komst van Miami daarmee wordt gebroken. Tot vorig jaar leek het er op dat Nederland en Spanje voortaan zouden wedijveren voor de opener van het 'Europese seizoen.' Door de coronapandemie is zowel vorig jaar als dit seizoen de kalender echter volledig overhoop gehaald. Zandvoort is nu verschoven naar begin september en zal ook volgend jaar in die maand een triple-header vormen met België en Italië. Spanje zal wel in mei op de kalender komen als back-to-back race met Monaco dat daarvoor het traditionele schema zal moeten aanpassen.

De komst van Miami begin mei leidt dan tot de situatie dat het Formule 1-circus van China (22-24 april) naar de Verenigde Staten (6-8 mei) zal moeten reizen, vervolgens twee raceweekends achter elkaar in Europa voor de kiezen krijgt (20-22 mei, Spanje en 27-29 mei, Monaco) om vervolgens begin juni naar Azerbeidzjan af te reizen en daarna weer de oceaan over te steken naar Montreal voor de Grand Prix van Canada. Daarna keert het circus dan weer terug naar Europa om verder te gaan met de races in Europa (Groot-Brittannië, Frankrijk, Oostenrijk, etc. De definitieve kalender van het Formule 1-seizoen 2022 wordt op 15 oktober gepresenteerd.